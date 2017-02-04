避免遭抵制？ 諾斯壯百貨停售伊凡卡品牌

2017-02-04

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國高檔百貨業者諾斯壯（Nordstrom）宣布，新一季將停售與美國總統川普的女兒伊凡卡．川普（Ivanka Trump）同名的時尚品牌，主要是銷售成績不佳。但外界認為，此舉是為避免伊凡卡身為第一千金可能引發的利益衝突，並避開反川普人士的抵制。

宣稱銷售成績不佳

伊凡卡先前已宣布，將辭去川普集團副總裁和同名時尚品牌負責人職務，避免潛在的利益衝突。去年十一月，伊凡卡的公司向媒體發送「流行通知」，促銷她上節目所戴的黃金手鐲，這種模糊品牌促銷與政治界線的作法，使她遭到不少批評。

諾斯壯發布聲明：「做出這項決定是因該品牌銷售成績不佳，公司每年都會依銷售情況讓近十％的品牌下架。」伊凡卡於二○一一年推出同名的時裝品牌，諾斯壯是第一個合作夥伴。

由於川普在選舉期間爆發歧視女性醜聞，反川普人士發起「抓住你的錢包」（Grab Your Wallet）行動，呼籲支持者不要到販售伊凡卡和其他川普品牌的商店購物。美國時尚網路媒體Racked.com週四報導，諾斯壯的電子商務平台已不見伊凡卡的產品。「抓住你的錢包」則聲稱獲得勝利。

在此之前，梅西百貨已宣布不再銷售川普品牌的服裝，理由是他對墨西哥移民做出煽動性評論。另，為川普品牌生產床罩和床單的Downlite表示，去年已結束與川普合作關係。