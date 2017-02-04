川普擬課邊境稅 美進出口大咖選邊站
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國川普政府的邊境稅政策引發企業界對立！奇異（GE）、波音（Boeing）等廿五家主要出口商成立「美國製造聯盟」，支持執政的共和黨國會眾議員擬課徵「邊境調整稅」計畫，認為該方案將「支持美國就業和美國製造」，此舉形同與沃爾瑪（Wal-Mart）等逾一二○家零售業倡導「平價」產品、反對邊境稅的「零售業領袖協會」打對台。
波音、奇異等組成「美國製造聯盟」
與沃爾瑪的「零售業協會」打對台
美國會共和黨議員希望消除鼓勵企業外移的稅務誘因，由該黨眾議院議長萊恩和稅務委員會主席布雷迪主導修改法案，擬將企業所得稅由卅五％大降至廿％、出口營收排除在課稅所得中計算，並且配套對進口貨品課徵廿％稅率，預計未來十年可增加歲入一．二兆美元，以平衡大規模減稅造成的稅收缺口。
德意志銀行報告指出，若美國課徵邊境稅，墨西哥恐成最大輸家，加拿大以及越南、馬來西亞、泰國、台灣等對美出口較多的亞洲經濟體都會受到重大衝擊，且要完全抵銷邊境稅帶來的價格變動，美元升值可達十五％。
德意志銀行︰
若課徵邊境稅 美元可能升值15％
製造業鉅子奇異和波音公司支持開徵邊境稅的提案，帶頭成立「美國製造聯盟」，包括陶氏化學、輝瑞及禮來、甲骨文等知名企業都確認加入。波音和奇異二○一五年就因拯救美國進出口銀行融資而結盟，該銀行實施政府資助出口貸款計畫，協助外國買家購買美國產品。美國製造聯盟發言人吉恩佐表示，由於過時和不公平租稅，美國勞工、企業與外國對手未在公平環境裡競爭，「現行稅制不公平地補貼了外國商品的進口」。
不過，上述修法有利於出口，卻損害進口，已造成美國跨領域進、出口產業界之間嚴重分歧，且對立情況越演越烈。依賴進口的零售業者如塔吉特（Target）、百思買（Best Buy）等，認為開徵邊境稅的「弊端」遠大於調降企業所得稅帶來的「利益」，可能導致衣服、食品、甚至瓦斯等日常品大漲價。
零售業領袖協會發言人甘迺迪指出，「邊境稅有害也未經考驗，將對美零售業工作帶來風險，迫使消費者對日常必需品付出更高價格、漲幅高達廿％。」川普先前對課徵邊境稅釋出不同訊息，部份共和黨籍參議員也質疑可能帶來物價飆漲後果。
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