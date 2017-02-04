史上首次 駭客攻擊券商 勒索比特幣

2017-02-04

〔記者王孟倫／台北報導〕史上首次！多家證券商昨日遭到網路駭客勒索攻擊，導致短暫無法下單。金管會昨晚發布新聞稿表示，經調查證券商均已迅速處理並通報警方，由於投資人仍可透過其他管道下單，因此投資人權益及證券商業務並未受到影響。

據了解，包括元富證、群益證、高橋證、大展證等證券商，昨日向主管機關通報遭駭客勒索攻擊，這些證券商接獲駭客訊息，要求支付折合新台幣十幾萬元的比特幣，否則將引爆植入的木馬程式。

一家券商透露，昨日上午九點三十八分接獲英文恐嚇信，九點三十九分發現交易系統無法接受下單，經確認是網路遭到駭客攻擊，但資訊部門很快排除狀況，並於上午十點七分全面恢復正常。

金管會表示，部分證券商遭「分散式阻斷服務攻擊」（簡稱DDoS），導致對外網頁頻寬滿載，進入公司網頁速度變慢；但證券商表示，投資人下單仍可透過其他管道，例如「手機APP」、「語音下單」或「電話下單」等。

金管會表示，有鑒於DDoS攻擊係針對開放式網際網路進行流量攻擊，金融機構必須透過網路服務供應商簽訂相關契約，以增加頻寬的方式因應，金管會已請金融業者加強資訊安全防護措施，包括：建立資通安全檢查機制、設置金融業者資安通報平台、建立資安資訊分享機制、請金融業者隨時注意對外網路資訊安全之維護、督導金融業之監控網路系統運作等。