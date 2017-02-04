雞年一飛沖天 台幣盤中重現30字頭

2017-02-04

〔記者盧冠誠／台北報導〕雞年新台幣匯率一飛沖天！繼前日狂飆逾兩角，昨盤中一度勁揚一．五一角至三十．九五元兌一美元，暌違一年半再度重現「三十」字頭價位，終場升幅收斂至五．一分，以三十一．○五元作收，創逾十九個月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量放大至十六．二四億美元。

雞年短短兩個交易日，新台幣大漲三．一角、升幅一％。自一月二十日美國總統川普就職以來，亞洲主要貨幣對美元多呈升值，韓元升幅一．八八％居冠，新台幣、日圓升值一．五六％、一．四八％緊追在後。

匯銀主管表示，川普抨擊他國操縱匯率的效應持續發酵，在美國財政部四月發布最新匯率政策報告前，中國、日本、南韓、台灣四國貨幣，仍面臨升值壓力。

「川普潛在壓力下，看升不看貶！」匯銀主管說，預料新台幣短、中期續揚機率高，下週將測試三十一元大關。