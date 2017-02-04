蘋果攜手緯創 印度設廠組裝手機

2017-02-04

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，印度卡納塔克邦資訊科技處長哈吉（Priyank Kharge）受訪時證實，蘋果將在四月底攜手台灣緯創，在該邦首府班加羅爾設廠組裝iPhone。

由於中國和其他市場銷售放緩，過去幾個月，市場盛傳蘋果將鎖定印度市場。蘋果目前正與印度政府協商，並開出在印度設廠的條件，包括十五年進口零件和設備免稅。

蘋果去年在印度的出貨量僅二五○萬支，雖然是有史以來最佳表現，但市占率僅擠進前十名，三星電子則名列第一。市場預估，二○二○年印度智慧手機銷量將達七．五億支。

哈吉表示，蘋果iPhone將在班加羅爾組裝，其他裝置也將鎖定印度市場，若蘋果決定請這個區域內的其他廠商代工組裝，該邦將予以協助。他指出，蘋果主管一月與他會面，確認上述時間表，但雙方並未討論其他鼓勵蘋果設廠的誘因。