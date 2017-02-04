鴻海整頓見效 夏普9季來首度賺錢

2017-02-04

〔編譯盧永山／綜合報導〕夏普週四表示，受益於母公司鴻海集團收購後採取的一系列削減成本措施，截至去年十二月底的第三季，出現四十二億日圓（約三七○○萬美元）淨利，遠高於上年同期的淨損二四七億日圓，為九季以來首度獲利，夏普並調高全年度營業利益預估。夏普股價昨收盤漲○．六％、至三一三日圓。

夏普表示，削減成本和減少事業費用等措施，使得第三季損益表增加六二○億日圓，並將全年度營收預估調高二．五％、至二．○五兆日圓，全年度營業利益也調高四十五％、至三七三億日圓。換言之，夏普全年度仍將處於虧損，但淨損將由先前預估的四一八億降至三七二億日圓。

鴻海老臣戴正吳去年八月出任夏普社長以來，就大力整頓液晶面板事業，加上面板價格上揚及供給吃緊，該事業第三季已出現一一○億日圓營業利益，為兩年來首度轉正。接下來，戴正吳將整頓仍處於虧損的太陽能面板事業，並翻轉銷售下滑的消費電子事業。

東海東京證券分析師石野雅彥表示：「夏普顯示器事業正在好轉，但這個好轉能否持續下去還有待觀察。該公司在處理其他事業的問題前，須讓核心事業走上正軌。」

夏普執行副社長野村勝明表示，與鴻海的合作進展順利，也比預期的速度更快一點。夏普自去年八月十日股價創下紀錄最低八十九日圓以來，迄今已強彈二五一．七％。