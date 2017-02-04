華碩遭歐盟調查 若壟斷最高罰467億

2017-02-04

〔編譯楊芙宜、記者陳柔蓁、廖千瑩／綜合報導〕歐盟監管機構二日宣布，對華碩等四家消費電子品製造商啟動反壟斷調查，這些廠商涉及在家電、筆記型電腦、hi-fi音響等產品，限制網路零售業者自行訂價的能力，阻止消費者在網路上跨境選購較低價商品。根據規定，一旦遭裁定違反歐盟法令，最高罰款達全球營收十％，華碩最高恐被罰台幣四六七億元。

華碩︰配合調查

對此，華碩昨發布重大訊息：「公司一向重視法規遵循，針對本項歐盟調查，將與主管機關合作，配合調查。」公平會則表示，已介入了解此案，初步了解歐盟執委會調查方向包括業者是否涉及限制轉售價格或限制網路零售商自行訂價，公平會正進一步了解業者是否違法。

歐盟二日啟動的三項反壟斷調查案涉及十五家公司，包括四家消費電子品製造商、六家電玩遊戲製造商、五家旅遊及旅館業者；消費電子方面，被調查廠商包括華碩 、天龍馬蘭士（Denon & Marantz）、飛利浦（Philips）與先鋒電子（Pioneer）。

歐盟反壟斷調查的目的，在於增加跨境銷售，並阻止「所在地封鎖（geo-blocking）」，即禁止因消費者所在地而限制選擇的行為。歐盟執委會表示，將針對十五家公司是否涉及違反歐盟競爭法規展開調查，包括透過不公平方式限制零售價格、以顧客國籍或所在地為由而拒絕提供特定產品或服務。

15公司遭調查

歐盟經過兩年的初步調查發現，部分電子消費品製造商、電玩遊戲廠商、旅遊及旅館業者疑似忽視消費者權益，上述限制性電子商務行為在歐盟廿八國廣泛存在。歐盟競爭事務執委維斯塔哲說：「電子商務應提供消費者更多商品和服務的選擇，以及跨國購買的機會。」

歐盟執委會強調，反壟斷調查未規定明確截止期限，依案件複雜性、受調查企業的合作態度與辯護權行使而定。歐盟執委會已提案禁止網路零售業者阻擋歐盟某國消費者在另一歐盟國家網站購買商品，也尋求提高跨境寄送包裹的價格透明度。

根據規定，一旦被歐盟裁定違法，涉案廠商面臨最高罰款達全球營收十％。根據公開資訊觀測站資訊，華碩二○一六年營收四六六九．九二億元，一旦被歐盟裁定違法，可能面臨最高近四六七億元的罰款。