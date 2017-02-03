愛台老榮民 600萬捐國庫

2017-02-03

〔記者吳佳蓉／台北報導〕無私老榮民，六○○萬元捐國庫！財政部國庫署表示，去年國庫共收到四十八筆捐款，金額八七一．一萬元，最大一筆來自一位蕭姓老榮民，去年七月四日以兒子名義一次捐出六○○萬元給國庫，創下歷年單筆次高。國庫署官員說，雖不知老榮民的捐款原因，但推測應是基於愛國心。

國庫署官員指出，雖然件數不多，但每年都有民眾捐款給國庫，協助政府推動各項政務。自二○一○年以來，以二○一二年捐款金額最高，達三三三八萬元，主要是當年有一筆二三○○萬元的大額捐款；二○一一年捐款金額最少，僅七筆、金額一一○二元。

官員表示，去年國庫共收到四十八筆捐款，僅較前年多四筆，但捐款金額則多出六倍、達八七一．一萬餘元，主要是去年七月四日出現一筆六○○萬元的大額捐款，捐款人為一名老榮民，委託兒子向國庫署表達捐款意願，雖然不清楚其捐款動機，但推測應是基於愛國心，才會捐出鉅額給國庫。

有民眾3年捐23次共8.2萬

官員指出，還有一位民眾朱玉昭，自二○一四年來，三年多共捐款國庫廿三次，每次捐款幾千元，累計捐了八萬二五三八元，雖然金額不大，但幾乎每個月都捐，捐款給國庫幾乎成了習慣。

國庫署官員表示，愛心不分金額多寡，都讓財政部「糾感心」，各界捐給國庫的未指定用途捐款，將納入國庫統籌運用，全數用於推動政務。官員也提醒，民眾捐款國庫，捐贈金額將可全額扣抵綜所稅，國庫署也會將捐贈資料傳輸至國稅局，報稅系統將主動帶入該筆捐贈扣抵資料。