懼高稅 三星樂金擬赴美設廠

2017-02-03

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，由於擔憂美國總統川普的貿易保護主義，三星電子可能在美國建立家電生產基地，但尚未確定投資金額和地點等；樂金電子則考慮在田納西州蓋新的家電廠。

川普政府先前放話要對外國進口產品課徵邊境稅，川普本人則抨擊多家大型企業在海外生產產品後進口美國，導致這些企業心生恐懼，紛紛承諾加碼在美國投資。

三星電子拒絕說明是否有加碼投資美國的具體計畫，但強調該公司已在美國砸下大筆資金，包括在德州奧斯汀的晶片廠，迄今已投入一七○億美元。該公司聲明：「我們會繼續評估在美國的新投資需求，以讓我們能更好地服務美國消費者。」

川普尚未點名南韓企業，但有些企業已主動示好，避免遭到批評；例如現代汽車一月就宣布，未來五年將提高對美投資五十％、達卅一億美元。

樂金電子一月也宣布，上半年將決定是否在美國建立生產基地。知情人士透露，樂金電子正在評估是否在田納西州蓋新的家電和電視廠房；樂金電子拒絕回應，但知情人士指出，該公司的評估已為時數年，但基於當前的政治局勢，評估正在加速中。

首爾韓國投資證券公司分析師Jay Yoo表示，對三星電子或樂金電子這類公司而言，在美國蓋家電組裝廠不會造成財務負擔；若川普政府真的課徵邊境稅，在美國興建廠房是必要的，雖然生產成本可能提高，但這樣能維持對惠而浦等美國對手的競爭力。