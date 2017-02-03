川普開「貶」 貿易戰狼煙起
2017-02-03
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國川普政府砲轟中日德等國貨幣競貶，全球股匯市籠罩貨幣戰陰影。美國聯準會（Fed）宣布維持利率不變後，週四美元指數（衡量美元兌一籃子貨幣匯價）於歐洲早盤跌至三個月低點，日圓、澳幣、歐元強勁升值，尤其澳洲公布貿易盈餘創新高，澳幣飆升一．二％，亞洲及歐洲股市則普遍走低。
IMF警告亞洲 注意金融風險
美國自柯林頓政府以來長達廿年的強勢美元政策正在轉向，釋出可能改採弱勢美元的強烈訊號。川普上月接受媒體專訪就透露不滿美元過強，稱這是美國企業無法和中國競爭的原因，若稅負政策推高美元，可能必須「摜壓美元匯價」。本週，川普和其首席貿易顧問納瓦洛接連抨擊中、日「大玩貨幣貶值」、延續「強勢美元將我們推向深淵」，以及德國利用「被嚴重低估」的歐元來取得貿易優勢。
觀察家認為，川普政府「操縱匯率」的批評可能造成貨幣戰越演越烈，成為掀起「貿易戰」的前哨。國際貨幣基金（ＩＭＦ）副主席古澤滿宏昨警告，在美國政策存在不確定性、已開發經濟體貿易保護主義抬頭之際，亞洲近期可能面臨金融波動的風險，各國應保持匯率彈性、加強儲備緩衝來應對。
川普對「美元過於強勢」的看法，造成美元指數元月重挫二．六％，創卅年來最差的元月行情；週四該指數觸及九十九．二三，為去年十一月中以來低點，日圓、歐元對美元盤中勁升○．八％、○．五％，其中歐元匯價觸及兩個月高點的一．○八一九美元。
聯準會昨凌晨不升息決議出爐後，美元貶勢加劇，亞洲貨幣相對強漲。聯準會鑑於川普政策的不確定性，並未暗示下次升息方向。外匯市場擔憂川普改採「弱勢美元」政策，巴克萊集團分析師表示，在美國官員有效威嚇下，美元受打壓，看好長期美元走強的部位縮減。
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