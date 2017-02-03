墨準備重談NAFTA 嗆北向轉東進

2017-02-03

拉美巨人汽車宣布與中企合作

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在美國總統川普不斷施壓下，墨西哥總統潘尼亞．尼托一日宣布，墨國政府即日起和民間部門展開九十天諮商程序，為五月初和美國、加拿大重新談判北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）做準備。墨西哥官員表示，「北向」不成可轉「東向」，該國拉美巨人汽車和中國國企江淮汽車同日已宣布合作，擬斥資逾兩億美元擴廠。

川普去年十一月當選後，就把重談ＮＡＦＴＡ列為上任後優先施政之一，欲尋求對美國更有利的條款；由於美國對墨西哥的貿易逆差約六百億美元，重談對象鎖定墨西哥。川普和墨西哥政府都揚言，若談不攏，寧可退出已有廿三年之久的ＮＡＦＴＡ。

潘尼亞．尼托指出，美國政府在重新談判前，預期也會啟動民間部門諮商的程序，該流程受到「廣泛尊重」。不過，《華爾街日報》報導，華府迄今尚未給予國會必要的九十天（前）通知，顯示川普政府在修改ＮＡＦＴＡ方面，有意尋求「快軌」（fast-track）授權的立法程序。

墨西哥政府表達重談ＮＡＦＴＡ的意願，矢言捍衛自由貿易，對川普要求支付築牆費用也明白拒絕。不過，大部份旅美的墨西哥人擔心，川普把其匯款轉去作為興建圍牆的經費，因而加速匯款回國；墨西哥央行數據顯示，去年海外匯回墨西哥的款項近二七○億美元，創下歷史新高，增加約九％。

墨國政府聲明，「要實現ＮＡＦＴＡ現代化以符合國家利益，諮商流程不可或缺，墨西哥和歐盟的貿易協議也正在進行類似程序」。墨西哥和日本、歐盟等超過四十個國家簽署自由貿易協定（ＦＴＡ），但美國占墨西哥約八成的出口。墨、歐一日同意加速談判，以更新二○○○年生效的ＦＴＡ。

墨研究深化與中國經貿關係

英國顧問機構風險管控（Control Risks）資深分析師Shawlin Chaw表示，就像其他擔憂川普政府不確定性的國家一樣，墨西哥將研究深化和中國的交往，中國經濟實力和市場具吸引力，相對地，中國也願意拓展其他海外出口市場、分散原物料來源。