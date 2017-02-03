台股開紅盤盛轉衰 爆1300億大量
2017-02-03
〔記者陳柔蓁／台北報導〕台股雞年開紅盤，成交量衝上一三○○多億元，創下一年半來最大量，可惜大型權值股台積電、中華電、聯發科、可成等走跌，加上部分獲利了結賣壓，台股開盤後雖一度攻上九五○○點，但不久後回落至九五○○點以下，尾盤雖有大單敲進，仍收跌十八點、報九四二八點，為近三年台股開紅盤首度收跌。
台股昨最高來到九五二一點、最低九四一三點，漲停廿八家、跌停十五家。權值股中，台積電董事長張忠謀日前在夏威夷跌倒擦傷，已於一日返台，預計下週進公司上班，台積電昨開高，一度達一八八．五元，但隨後賣壓出籠，股價由紅翻黑，收跌一元。
另外，股王大立光漲幅超過二％，最高來到四五八○元、收四五五○元；中華電收一○○元、跌一．九六％；聯發科收二○四．五元、跌四．二二％；可成收二五○．五元、跌一．七六％；群創漲七．五八％、收十四．二元；友達漲三．八八％、收十三．四元。
至於漲停股，包括太陽能的中美晶、玉晶光，鋼鐵類股中鴻、興燁、千興，生技類股基因、聯亞等；值得注意的是，交通部昨對Uber開出首批罰單共二．三億元，Uber宣布二月十日起暫停台灣服務，受此消息激勵，經營計程車的台灣大車隊昨衝上漲停、收報五十三．九元。
不過，美國運動品牌廠ＵＡ財報不如預期，近兩個交易日跌幅超過廿五％，拖累紡織類股等概念股股價下挫，紡織股王儒鴻股價跌停鎖死、收報二九二．五元。
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