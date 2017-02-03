台幣「雞」情演出 狂升2.59角

2017-02-03

創19個月新高 盤中飆3.4角

〔記者盧冠誠／台北報導〕雞年匯市開紅盤，新台幣延續猴年「猴賽雷」（好犀利）升勢，雞年展現「鶴立雞群」格局，盤中最高一度飆升三．四角，終場仍強升二．五九角，為近一個月最大升幅，以三十一．一○一元兌一美元作收，創下近十九個月新高，合計台北及元太外匯經紀公司總成交量十．三八億美元。

「開工日就來場震撼教育！」外匯交易員表示，考量農曆春節期間國際美元回檔，事前預期新台幣可望走揚，沒想到升勢這麼猛烈，出口商抱怨電話更是一早就塞爆銀行，但這些廠商卻又捨不得停損，只能眼睜睜看著新台幣越飆越高。

主要亞洲貨幣於農曆春節期間多呈升值格局，以韓元升幅逾一％最高，日圓、星幣分別揚升○．八一％、○．五一％。新台幣昨開盤即跳空超車，盤中再急踩油門，回補農曆春節休市的升幅，升勢一度高居亞洲貨幣之首，終場升幅達○．八三％。

匯銀主管表示，美國總統川普的限縮移民政策及重砲抨擊他國操作匯率，導致國際美元挫跌，加上美國聯準會（Fed）本次聯邦公開市場委員會（FOMC）未發出近期升息的訊號，成為推升新台幣勁揚的主要動能。外匯交易員也指出，外資雖有匯入，但量能有限，因市場美元買盤急凍，使得匯市稍有賣壓，新台幣升勢即難以收拾。

最快今天看到30字頭價位

匯銀主管認為，美元指數重返一○○大關前，新台幣可望維持相對強勢的格局，短線不排除續往三十一元靠攏，最快今天就有機會看到「三十」字頭的價位。