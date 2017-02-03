昇陽光1月營收下滑 達能成長

2017-02-03

〔記者張慧雯／台北報導〕昇陽光電（3561）與達能（3686）昨日公告1月份營收，昇陽1月營收下滑、達能1月營收上漲。研調機構認為，今年太陽能市況將呈現「上半年熱、下半年冷」的情形。

昇陽光電表示，1月營收3.88億元，較上月4.98億元減少22.16%，也較去年同期11.12億元大減65.13%，主要是受到工作天數減少影響，市場需求與產品價格也未如去年同期強勁，1月營收創47個月新低。

達能1月營收0.83億元、月增27.55%，達能表示，受中國光伏補貼併網時限為6月30日的影響，農曆新年假期供貨不確定性，供應鏈業者從1月中旬起開始備貨，因此多晶矽晶片價格在農曆年前呈現漲勢。

達能指出，研調機構普遍預估中國內需市場上半年將有一波強勁安裝潮，農曆年前已出現強勁需求力道且供不應求，預期市場需求強度將延續至第2季，達能除持續降低生產成本與提升晶片品質外，將維持現有人力滿產並持續招募生力軍，以增加晶片供應量來因應上半年產業需求熱絡的市況。

EnergyTrend分析師柯震宇認為，由於電池產能不斷增加，長期價格將持續下跌。在此趨勢下，具有效率優勢的PERC單晶電池顯得相對保值。