聯邦銀元月稅前每股盈餘0.08元

2017-02-03

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀（2838）1月自結合併稅前盈餘2.12億元，每股稅前盈餘0.08元，1月底逾放比率0.10%，呆帳覆蓋率1108.97%。

聯邦早在去年11月，即獲得金管會核准「代碼化手機信用卡業務」，積極規劃Apple Pay、Samsung Pay及Android Pay等3大國際行動支付業務，因此名列日前Apple公布的Apple Pay首波7家合作銀行之列。聯邦銀表示，看好行動支付前景，已將該業務列為2017年重點業務之一。