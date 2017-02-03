張兆順︰今年是兆豐銀轉型元年
2017-02-03
〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀昨日舉行新春團拜，歷經去年的紐約分行遭重罰風波，董事長張兆順宣示，今年是兆豐銀的 「轉型元年」，兆豐銀將以正面的角度重新思考，藉由全面的改善，躋身「世界先進金融業」之列。
張兆順昨指出，兆豐銀員工經過3、4個月的努力後，已積極針對美國紐約分行顧問的要求執行改善計畫，日前正式對紐約提交行動計畫（action plan），今年將依據此計畫逐步執行。
兆豐金控、兆豐銀行去年歷經全面的組織改造，張兆順昨日表示，整個兆豐銀行都已有新氣象，他直言，過去兆豐一直號稱是「國內最好的銀行」，但是經過這次事件，透過外部顧問給予診斷，他發現，兆豐要躋身世界「還差遠了」。
今年的農曆春節，張兆順都待在家中思考兆豐銀的未來，他表示，經過數日沉澱，他認為兆豐銀在繳了一筆昂貴的學費，並不斷的與國外顧問及主管機關密切溝通，已逐步達成歐美對反恐及法律遵循的要求，兆豐銀才有機會躋身「世界先進金融業」之列。
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