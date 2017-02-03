蘋果財報優於預期 PCB供應鏈強漲
2017-02-03
〔記者卓怡君／台北報導〕美國蘋果財報表現優於預期，盤後大漲逾6%，台灣蘋果概念股歡聲雷動，蘋果相關PCB供應鏈股價強漲，台郡（6269）、臻鼎-KY（4958）、華通（2313）放量上揚，上游銅箔基板廠台光電（2383）更攻上漲停，以每股120元再創掛牌新高，穩居PCB股王地位，法人指出，由於今年iPhone十週年將有大幅改版，可多留意相關供應鏈表現。
台郡去年營收創下歷史新高，公司對於今年看法樂觀，營運可望呈現先蹲後跳表現，因蘋果下半年推出大改版的新機，中高階細線路軟板數量增加，台郡今年可再拿下更多市佔率，推升下半年表現將大幅優於去年同期，今年資本支出將不低於20億元，看好未來軟板取代硬板的趨勢，將持續投資高階軟板技術。
台光電去年營收創下歷史新高，去年前3季EPS達6.21元，創同期新高，因蘋果與非蘋客戶行動裝置增加採用無鹵素基板，台光電今年營運持續看俏，近年也積極拓展車用電子市場，去年起進行擴產，今年將開始貢獻營收，在外資與投信進場連日大買帶動下，股價昨日亮燈漲停，再創新高，近1個月大漲逾33%。
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