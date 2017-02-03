| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

蘋果財報優於預期 PCB供應鏈強漲

2017-02-03

〔記者卓怡君／台北報導〕美國蘋果財報表現優於預期，盤後大漲逾6%，台灣蘋果概念股歡聲雷動，蘋果相關PCB供應鏈股價強漲，台郡（6269）、臻鼎-KY（4958）、華通（2313）放量上揚，上游銅箔基板廠台光電（2383）更攻上漲停，以每股120元再創掛牌新高，穩居PCB股王地位，法人指出，由於今年iPhone十週年將有大幅改版，可多留意相關供應鏈表現。

台郡去年營收創下歷史新高，公司對於今年看法樂觀，營運可望呈現先蹲後跳表現，因蘋果下半年推出大改版的新機，中高階細線路軟板數量增加，台郡今年可再拿下更多市佔率，推升下半年表現將大幅優於去年同期，今年資本支出將不低於20億元，看好未來軟板取代硬板的趨勢，將持續投資高階軟板技術。

台光電去年營收創下歷史新高，去年前3季EPS達6.21元，創同期新高，因蘋果與非蘋客戶行動裝置增加採用無鹵素基板，台光電今年營運持續看俏，近年也積極拓展車用電子市場，去年起進行擴產，今年將開始貢獻營收，在外資與投信進場連日大買帶動下，股價昨日亮燈漲停，再創新高，近1個月大漲逾33%。

廣告
  • 蘋果財報表現優於預期，台灣PCB供應鏈股價強漲。（法新社）

    蘋果財報表現優於預期，台灣PCB供應鏈股價強漲。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： PCB 蘋果效應
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：蘋果財報優於預期 PCB供應鏈強漲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.