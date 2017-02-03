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法德藥與印度藥廠合作 200萬美元授權金入袋

2017-02-03

〔記者陳永吉／台北報導〕國內特殊學名藥廠法德藥（4191）宣布與印度的國際製藥廠Wockhardt簽訂長效型降血壓產品（METOPROLOL SUCCINATE ER Tablet）在美國地區銷售合約，Wockhardt將先支付法德藥銷售授權金共200萬美元。

法德藥指出，未來Wockhardt公司將與法德藥之前簽約合作的美國通路商Trupharma，共同負責該產品美國市場的銷售，法德藥在產品上市後將可享有銷售利益最高5成的分潤所得。

法德藥表示，Wockhardt公司總部設於印度，以歐、美市場為主要營運市場，占其整體營收比重6成，該公司旗下也曾有同款學名藥在2010年7月取得美國FDA核准上市，但因製造技術門檻相當高，導致產品上市生產後出現品質問題，於2013年底遭FDA禁止進口，此次藉由與法德藥達成美國地區銷售合作，可望讓產品重返美國市場。

Wockhardt公司曾在2012年於該產品上市核准後2年內成功搶下高達25%市占率，並佔Wockhardt公司美國市場營收總額的37%，為Wockhardt公司美國營收的主要來源之一。

法德藥指出，基於METOPROLOL產品具高技術門檻的特性，雖然Wockhardt當時被迫退出，卻沒有新的競爭對手增加，產品市場的價格競爭情形並不嚴重。目前美國市場競爭者除了原廠及原廠貼牌廠商外，主要僅有2家學名藥廠同於市場銷售。據統計，美國市場每年市場規模穩定維持在9億美元左右。

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  • 圖左為法德藥董事長黃逸斌。（資料照）

    圖左為法德藥董事長黃逸斌。（資料照）

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