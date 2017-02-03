鋼鐵股新春紅通通 Q2中鋼盤價估漲千元
〔記者羅倩宜／台北報導〕鋼鐵股新春紅通通，中鴻（2014）昨漲停；新光鋼（2031）、盛餘（2029）、燁輝（2023）漲幅也在2-4%；股價反映上游中鋼（2002）盤價帶來的獲利甜頭。中鋼即將在2月24日開出第2季盤價，業界預料漲幅約每噸1000元，以補漲追上與國際鋼廠的價差。
第1季是鋼市傳統淡季，但雞年一開市，鋼鐵股就有好兆頭。中鋼旗下板管廠中鴻昨開高走高，午盤後攻上漲停作收。受惠去年原料煤鐵漲價，中鴻得以調高成品售價；但來自上游中鋼的原料，相對較日韓中等國仍便宜。中鴻去年前3季獲利達1.04元，遠優於前年虧損0.81元。
同樣受惠中鋼盤價的還有鍍鋅廠燁輝、盛餘，以及裁剪流通商新光鋼。燁輝、盛餘去年前3季EPS已創下10年新高；新光鋼去年前3季每股賺2.14元，若加上尚未公佈的第4季，將直逼2007年的3.5元紀錄。
燁輝昨獲外資大買6951張，名列外資買超第8名個股；中鋼也獲外資買超5899張，名列第10。
與上述客戶相比，中鋼獲利雖未猛爆成長，表現也不俗，去年全年稅前盈餘218.99億元，年增130%。因產品單價走高，法人估計去年毛利率將攀至13%，遠優於前年的7.5%；去年EPS可達1.05元以上。
展望今年，產能過剩的中國宣示持續減產，並以「地條鋼（品質欠管的廢鐵煉鋼）」、中頻爐（電爐廠）為優先淘汰對象。但中國鋼鐵協會長馬國強昨坦言，去年鋼價大漲是受原料帶動；今年鋼價難以再大漲，主要是產業供過於求的現象無法在短期解決。
中鋼董事長翁朝棟昨在新春團拜則審慎樂觀看待今年景氣，並提出傳承、專注本業、提高集團綜效等最新營運方針。
中鋼即將在2月底開出第2季盤價，業界預估可調漲每噸1000元左右。中鋼Q1盤價與近日寶鋼、武鋼、鞍鋼開出的2月份盤價，仍有約1700元以上價差。
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標題：鋼鐵股新春紅通通 Q2中鋼盤價估漲千元
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