製造業景氣仍低迷 連3月亮黃藍燈

2017-02-03

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣經濟研究院昨天公布2016年12月製造業景氣燈號，為連續第三個月「黃藍燈」；展望未來，台經院表示，在國際經濟表現將優於去年的情況下，製造業景氣燈號雖然仍是以代表低迷的黃藍燈居多，但整體而言，「2017年表現將較去年為佳」。

台經院：今年表現將優於去年

台經院表示，去年12月國內製造業相關數據雖然多維持成長表現，不過，外銷訂單、生產指數及原物料進口年增率較11月微幅縮減，即便國際油價與原物料價格回穩帶動製造業產品價格上揚，整體製造業景氣信號值，仍由11月的12.20分，減少0.73分至11.47分，燈號維持低迷的黃藍燈。

展望2017年，台經院預估，今年製造業各大類與整體製造業景氣燈號均為黃藍燈。

其中，表現較突出的，是在電子零組件產業，可望直接受惠於全球景氣回溫及國際大廠手機新機上市，全年景氣可望由去年的「黃藍燈」轉為代表持平的「綠燈」。

此外，在化學橡膠產業方面，主要在於油價上漲有助於產品報價回升，推升整體產業燈號由2016年的「藍燈」好轉為「黃藍燈」。

台經院強調，今年仍有部分不確定因素，包括貿易保護主義抬頭、製造業回流美國政策、美中貿易關係、中國大陸經濟結構轉型等問題，都將為後續國內出口帶來不確定性的風險。