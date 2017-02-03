台電：去年供電驚心動魄 今年更嚴峻
2017-02-03
新購緊急機組 7月難上路
〔記者黃佩君／台北報導〕今夏供電面臨挑戰，台電董事長朱文成昨直言「恐比去年嚴峻」。台電官員說明，今夏雖有大林、通霄新一號機、林口新二號機等挹注，但因台電向奇異採購的60萬瓩緊急機組上月險過環評，7月正式上路可能性並不高；此外核二廠二號機燃料滿池、麥寮電廠6月換證，也為夏季前期供電投下巨大變數。經長李世光對此表示：「經濟部長第一任務是保持不缺電，將全力以赴。」
經長：全力以赴維持供電
昨台電新春團拜，朱文成表示，去年供電情況可說「驚心動魄」，去年5月開始出現供電危機，5月31日備轉率低到僅剩1.64%，且危機延續至10月底，備轉率仍有低至2.57%的紀錄，而今年5月起恐也將進入壓力期。
面對供電危機，除林口新二號機與向奇異採購的新增機組外，官員表示已除役的大林廠3、4號共75萬瓩機組，高雄已同意可緊急啟動，將可挹注尖峰時期；新一號機雖為後年上路，但明年可短暫試運轉，挹注80萬瓩。此外，通霄新一號機若能加緊上路，發電量也可從76萬瓩提升至90萬瓩。但雖共有近250萬瓩機組，官員坦承「夏季開始時的確是一大挑戰」。
此外，台電過去與中油爭第三天然氣接收站失利，昨宣布成立天然氣事業體。朱文成昨表示將召集跨系統、單位人員組成專案小組，正式自主購氣，未來擬在基隆協和電廠及台中港內設站，兩處新機組用氣都由台電自行進口。據了解，目前協和接收站已與港務公司及基隆市府談妥，預計填海造陸建設300萬噸天然氣接收站，最快2025年完工。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 北聯幫老大 驚傳猝死家中
- 獨家》失憶18年 城市隱形人罹癌盼找回身分
- 華視新春團拜 財神到討吉利
- 傷兵一大串 洪總三聲無奈
- 降血壓藥吃得巧 不良反應不來煩
- 李鍾碩包裝時尚 鮮明都會風
- 台鐵發曠職通知書 交部支持循法處理
- 新出爐國務卿 俄國搶著會面
- 新國安顧問 罵完伊朗轟歐巴馬
- 祭旅行禁令 川普：為了確保宗教自由
- 祈禱會大展毒舌 川普再酸阿諾史瓦辛格
- 藍正龍摔車 骨裂搏3000萬票房
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Uber suspends ride-hailing services
- 砸錢投資？ 傳安倍訪美將送大禮
- 台灣女網賽》澳網青少男雙奪冠 許育修謝母恩
- 行政法院裁定停止凍結國民黨帳戶／ 黨產會：司法審查不可逾越立法本意
- 川普寶貝秀髮 長期吃生髮藥
- 轎車綠燈直行未禮讓 遭消防車撞上仍有錯
- 泰國也有藍眼淚? 馬祖美照遭移花接木!
- 台南春節遊客 較去年增二成
- 郭冠英案違正義 錢林慧君促銓敘部上訴
- 《謠言終結站》熱敷舒緩頭痛？ 專家：亂敷恐致反效果
- 台灣女網賽》台將最後希望 詹家姊妹今拚4強
- 空腹吃荔枝 印度每年百童離奇亡
- 焦點評論》當然是曠職
- 難兄酒駕 難弟頂罪罪更重
- 自由廣場》解開年金改革心結
- 水喝多了也會頭暈 健康飲水有原則
- 威力彩》頭獎連25摃
- 經典賽》美搶冠架勢足 投打黃金陣容
- 猿隊4朵花 「防護」給力
- 白宮首席策士:美中爭南海 10年內必戰
- 自由廣場》廢票救台灣
- 自由廣場》零流浪犬 德國這樣做到的
- 伊凡卡攜女 出席中國使館春酒
- 川普新政擬擴大 危及ＬＧＢＴ權益
- 中市府新春團拜 林佳龍：今年拚交通
- 從0冠到89冠 費爸歸功愛妻
- 私人植物園 桂花花非花
- 「多喝一杯白開水」 可助減重
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台電：去年供電驚心動魄 今年更嚴峻
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分