台電：去年供電驚心動魄 今年更嚴峻

2017-02-03

新購緊急機組 7月難上路

〔記者黃佩君／台北報導〕今夏供電面臨挑戰，台電董事長朱文成昨直言「恐比去年嚴峻」。台電官員說明，今夏雖有大林、通霄新一號機、林口新二號機等挹注，但因台電向奇異採購的60萬瓩緊急機組上月險過環評，7月正式上路可能性並不高；此外核二廠二號機燃料滿池、麥寮電廠6月換證，也為夏季前期供電投下巨大變數。經長李世光對此表示：「經濟部長第一任務是保持不缺電，將全力以赴。」

經長：全力以赴維持供電

昨台電新春團拜，朱文成表示，去年供電情況可說「驚心動魄」，去年5月開始出現供電危機，5月31日備轉率低到僅剩1.64%，且危機延續至10月底，備轉率仍有低至2.57%的紀錄，而今年5月起恐也將進入壓力期。

面對供電危機，除林口新二號機與向奇異採購的新增機組外，官員表示已除役的大林廠3、4號共75萬瓩機組，高雄已同意可緊急啟動，將可挹注尖峰時期；新一號機雖為後年上路，但明年可短暫試運轉，挹注80萬瓩。此外，通霄新一號機若能加緊上路，發電量也可從76萬瓩提升至90萬瓩。但雖共有近250萬瓩機組，官員坦承「夏季開始時的確是一大挑戰」。

此外，台電過去與中油爭第三天然氣接收站失利，昨宣布成立天然氣事業體。朱文成昨表示將召集跨系統、單位人員組成專案小組，正式自主購氣，未來擬在基隆協和電廠及台中港內設站，兩處新機組用氣都由台電自行進口。據了解，目前協和接收站已與港務公司及基隆市府談妥，預計填海造陸建設300萬噸天然氣接收站，最快2025年完工。