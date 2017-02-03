中資亨得利 再砸4.8億掃店面 買忠孝東路五段店面 每坪430萬創該區段新高

2017-02-03

〔記者徐義平／台北報導〕相隔兩年，中國知名鐘錶零售集團亨得利集團在台轉境的「僑外資」公司，再掃忠孝東路五段店面。根據內政部實價網最新揭露資訊，去年9月，台灣亨得利砸下4.8億元買進「忠孝101」1、2樓店面，其中1樓拆算每坪單價430萬元，創該區段實價店面單價新高紀錄。

曾養店面 大賺3億多元

據商業司登記資料，台灣亨得利是「僑外資」公司，主要股東是英屬維京群島商新宇亨得利投資有限公司；但其代表人李樹忠就是中國亨得利集團執行董事。該僑外資，最早的公開店面投資是在2010年砸下9億餘元，以每坪556.66萬元的當時天價，買進忠孝東路五段上的安泰銀行1樓店面後，相隔4年以總價12.42億元賣給老牌鐘錶公司金生儀、法人公司瑞豐金，大賺逾3.4億元。

去年9月，台灣亨得利又砸4.8億元買進同是忠孝東路五段上，更靠近信義計畫區的「忠孝101」1、2樓店面，1樓約66.5坪、2樓約107.15坪、4個機械車位約19.08坪，合計約192.74坪，若一個車位價格250萬元推估，扣除車位價格與坪數，1樓拆算每坪成交價約430萬元、2樓約172萬元。對照地籍資料，賣家為國華琺瑯製衣機械工業，負責人為黃林阿嬌則是上市公司宏和精密紡織董事長黃大功的母親。

租金收益率 估逾2.5％

第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄表示，該路段店面鮮少有成交資訊，最新一筆為2015年4月，忠孝東路五段1樓店面，總價7000萬元、拆算每坪單價約360萬元。亨得利最新買入的店面屬於商圈北側，人潮與車流量相對大，部分餐廳與醫美產業會選在2樓開店，該區域租金1樓每月每坪8000至1萬元、2樓每月每坪約3000至4000元，不過，甫成交的店面地處板南線市府站4號出口旁，擁有外牆廣告效益，整體租金可望再拉高，推估整體租金收益率應可超過2.5%。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，該店面1樓與2樓雙雙破區域新高，主要是因為物件屋齡、建物外觀、臨路等條件都是商圈最佳，總價、營業規模也較具彈性，所以容易吸引自用、置產需求。