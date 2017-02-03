6都元月房市開紅盤 新北交易量年增7成
台南桃園年增逾3成
〔記者徐義平／台北報導〕不受去年全年買賣移轉創歷史新低陰霾籠罩，甫開春房市便傳出好消息，六都1月買賣移轉棟數均較去年同期成長超過2成，其中以新北市買氣表現最佳，年增幅超過7成，桃園、台南年增幅超過3成。房仲業者預測，今年全年移轉量預期可超越去年的歷史新低買氣，交易量可望呈現「破底翻」走勢。
根據六都地政局陸續發布的1月買賣移轉棟數，台北市為1763棟，月減約19.1%、年增約24.5%；新北市為4517棟，月減約9.4%、年增約70.1%；桃園市為2516棟，月減約23.4%、年增約32.3%；台中市為2897棟，月減約17.5%、年增約27%；台南市為1445棟，月減約17.5%、年增約39.1%；高雄市為2518棟，月減約19.4%、年增約20.4%，六都1月買賣移轉棟數合計為1萬1386棟，月減約17.4%、年增約37.5%。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年1月下旬為春節過年，1月工作天數相對較少，不過買賣移轉棟數仍出現明顯反彈，若考量工作天數的影響，實際上的動能可能比數據反映的更為強勁，而買賣移轉棟數能夠明顯反彈，除市場買氣有所回溫外，2016年第一季受房地合一因素干擾，導致第一季出現超低交易量的低基期也是主因之一。
此外，因隔年一月一日固定為公告土地現值調整時間，因此，前一年年底則有一波趕交屋潮，再加上傳統購屋旺季常會拉高12月的整體移轉棟數。
比較六都1月買賣移轉棟數資訊，表現最好的是在新北市，年增高達70.1%，研判部分應是受到新案交屋帶動，表現最好的區域分別為淡水區、板橋區與新莊區。
今年交易可望破底翻
展望金雞年房市，由於政府強力調控措施已經告一段落，加上房市已經盤整約兩年，已經看到一些認為現在是長線好買點的買家進場，而在去年低基期的效應之下，金雞年第一季的移轉量就有機會出現反彈，全年移轉量可望超越去年的24.5萬棟，呈現「破底翻」的走勢。
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