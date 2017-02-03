擔憂一例一休 元月消費信心 4年新低
2017-02-03
〔記者王孟倫／台北報導〕中央大學台灣經濟發展研究中心昨天公布1月消費者信心指數（CCI）為74.35點，創下2013年2月以來，近4年新低。中大台經中心表示，本次調查以「就業機會」及「物價水準」信心降幅較大，主要是「一例一休」政策上路，讓民眾有疑慮，擔心不利於未來就業環境及物價受影響而上揚。
中大台經中心這項元月CCI調查，是雞年第一個公布的財經調查數據，但是並沒有帶來好消息；本次調查中，六項指標（投資股票時機、國內經濟景氣、國內物價水準、家庭經濟狀況、耐久性財貨時機及就業機會）全數呈現下降。
CCI的六項指標全數下降，且以「未來半年國內就業機會」下降幅度最大，不僅連11月下滑，更創下2011年4月以來低點。對此，台經中心主任吳大任直言，因為新政策「一例一休」上路，各界有很多不滿聲音，消費者也會感受到未來物價可能上漲、業者提供的工作機會可能減少，若企業精簡人事成本，就業機會自然變少。
這項調查是在1月19日至21日，以電話訪問的方式進行，共訪問2,424位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 北聯幫老大 驚傳猝死家中
- 獨家》失憶18年 城市隱形人罹癌盼找回身分
- 華視新春團拜 財神到討吉利
- 傷兵一大串 洪總三聲無奈
- 降血壓藥吃得巧 不良反應不來煩
- 李鍾碩包裝時尚 鮮明都會風
- 台鐵發曠職通知書 交部支持循法處理
- 新出爐國務卿 俄國搶著會面
- 新國安顧問 罵完伊朗轟歐巴馬
- 祭旅行禁令 川普：為了確保宗教自由
- 祈禱會大展毒舌 川普再酸阿諾史瓦辛格
- 藍正龍摔車 骨裂搏3000萬票房
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Uber suspends ride-hailing services
- 砸錢投資？ 傳安倍訪美將送大禮
- 台灣女網賽》澳網青少男雙奪冠 許育修謝母恩
- 行政法院裁定停止凍結國民黨帳戶／ 黨產會：司法審查不可逾越立法本意
- 川普寶貝秀髮 長期吃生髮藥
- 轎車綠燈直行未禮讓 遭消防車撞上仍有錯
- 泰國也有藍眼淚? 馬祖美照遭移花接木!
- 台南春節遊客 較去年增二成
- 郭冠英案違正義 錢林慧君促銓敘部上訴
- 《謠言終結站》熱敷舒緩頭痛？ 專家：亂敷恐致反效果
- 台灣女網賽》台將最後希望 詹家姊妹今拚4強
- 空腹吃荔枝 印度每年百童離奇亡
- 焦點評論》當然是曠職
- 難兄酒駕 難弟頂罪罪更重
- 自由廣場》解開年金改革心結
- 水喝多了也會頭暈 健康飲水有原則
- 威力彩》頭獎連25摃
- 經典賽》美搶冠架勢足 投打黃金陣容
- 猿隊4朵花 「防護」給力
- 白宮首席策士:美中爭南海 10年內必戰
- 自由廣場》廢票救台灣
- 自由廣場》零流浪犬 德國這樣做到的
- 伊凡卡攜女 出席中國使館春酒
- 川普新政擬擴大 危及ＬＧＢＴ權益
- 中市府新春團拜 林佳龍：今年拚交通
- 從0冠到89冠 費爸歸功愛妻
- 私人植物園 桂花花非花
- 「多喝一杯白開水」 可助減重
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：擔憂一例一休 元月消費信心 4年新低
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分