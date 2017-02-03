中國去年2663件罷工 服務業難倖免

2017-02-03

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，去年中國的勞資爭議事件，較2014年幾乎增加1倍，且已擴大到製造業和營建業以外部門，包括零售業和物流業等，而後者是中國當局認為可帶動未來成長的「新經濟」部門。

根據香港勞權組織「中國勞工通訊」的數據，去年中國共爆發2663件罷工抗議事件，雖較2015年少112件，但與2014年相較，幾乎增加1倍，主要因為新經濟部門的罷工抗議事件增加，抵銷製造業勞資爭議事件的減少。

「中國勞工通訊」研究員艾爾默（Keegan Elmer）表示：「中國新經濟部門普遍存在著過去的勞資爭議問題。」由於投入製造業和營建業的青年勞動人口減少，導致中國勞力供應吃緊，因而推高薪資，不少雇主因為負擔不起而跑路，積欠勞工薪資和欠繳老員工社保費用的情況時有所聞，但零售業和物流業也開始面臨類似問題。

「中國勞工通訊」的統計顯示，去年中國零售業爆發的勞資爭議事件倍增，交通業增加四分之一，服務業增加五分之一，上述行業所爆發的勞資爭議總數，首度超過製造業，製造業則減少三分之一。營建業仍占勞資爭議事件的絕大部分，去年增加8%。

中國實際的勞資爭議事件，數量可能更高。「中國勞工通訊」的統計，僅包括網路報導、而該組織能證實基本資料的事件，艾爾默估計，這僅占中國實際發生或中國政府偶爾公布勞資爭議事件總數的10%。

官方的統計數據顯示，中國勞資爭議事件只是冰山一角。中國人力資源和社會保障部一名官員先前指出，去年1至10月，浙江省就發生逾1700件積欠勞工薪資的案件。官方喉舌「人民日報」今年1月也報導，重工業仍是積欠勞工薪資的「重災區」，網路業積欠勞工薪資的情況也越來越多。

中國勞工也利用網路來增強組織能量。例如去年7月，美國零售巨擘沃爾瑪的中國員工，為了抗議公司改變工時政策，透過微博動員，發起一連串罷工抗議事件。