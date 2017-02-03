| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

中國去年2663件罷工 服務業難倖免

2017-02-03

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，去年中國的勞資爭議事件，較2014年幾乎增加1倍，且已擴大到製造業和營建業以外部門，包括零售業和物流業等，而後者是中國當局認為可帶動未來成長的「新經濟」部門。

根據香港勞權組織「中國勞工通訊」的數據，去年中國共爆發2663件罷工抗議事件，雖較2015年少112件，但與2014年相較，幾乎增加1倍，主要因為新經濟部門的罷工抗議事件增加，抵銷製造業勞資爭議事件的減少。

「中國勞工通訊」研究員艾爾默（Keegan Elmer）表示：「中國新經濟部門普遍存在著過去的勞資爭議問題。」由於投入製造業和營建業的青年勞動人口減少，導致中國勞力供應吃緊，因而推高薪資，不少雇主因為負擔不起而跑路，積欠勞工薪資和欠繳老員工社保費用的情況時有所聞，但零售業和物流業也開始面臨類似問題。

「中國勞工通訊」的統計顯示，去年中國零售業爆發的勞資爭議事件倍增，交通業增加四分之一，服務業增加五分之一，上述行業所爆發的勞資爭議總數，首度超過製造業，製造業則減少三分之一。營建業仍占勞資爭議事件的絕大部分，去年增加8%。

中國實際的勞資爭議事件，數量可能更高。「中國勞工通訊」的統計，僅包括網路報導、而該組織能證實基本資料的事件，艾爾默估計，這僅占中國實際發生或中國政府偶爾公布勞資爭議事件總數的10%。

官方的統計數據顯示，中國勞資爭議事件只是冰山一角。中國人力資源和社會保障部一名官員先前指出，去年1至10月，浙江省就發生逾1700件積欠勞工薪資的案件。官方喉舌「人民日報」今年1月也報導，重工業仍是積欠勞工薪資的「重災區」，網路業積欠勞工薪資的情況也越來越多。

中國勞工也利用網路來增強組織能量。例如去年7月，美國零售巨擘沃爾瑪的中國員工，為了抗議公司改變工時政策，透過微博動員，發起一連串罷工抗議事件。

廣告
  • 去年中國的勞資爭議事件較2014年幾乎倍增，已至2663件，且已擴大到製造業和營建業以外部門，包括零售業和物流業等「新經濟」部門。圖為去年7月美國零售巨擘沃爾瑪改變工時政策後，沃爾瑪中國勞工發動罷工抗議的情景。 （取自網路）

    去年中國的勞資爭議事件較2014年幾乎倍增，已至2663件，且已擴大到製造業和營建業以外部門，包括零售業和物流業等「新經濟」部門。圖為去年7月美國零售巨擘沃爾瑪改變工時政策後，沃爾瑪中國勞工發動罷工抗議的情景。 （取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 服務業 罷工
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：中國去年2663件罷工 服務業難倖免


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.