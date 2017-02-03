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臉書Oculus VR涉侵權 判賠5億美元

2017-02-03

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國德州達拉斯聯邦法院陪審團週三裁定，臉書（Facebook）旗下Oculus的虛擬實境（VR）頭戴裝置Rift，侵犯知名遊戲開發商ZeniMax智慧財產權，判賠5億美元（約新台幣156.4億元）。不過，Oculus母公司臉書顯然看不上這點小錢；臉書同日公布上季獲利衝至37億美元，較財測多出1倍以上，臉書營運長桑德柏格輕描淡寫的表示，該侵權案並未造成實質傷害。

臉書2014年以20億美元收購Oculus VR公司，以進軍被看好的明星產業VR市場。不久，ZeniMax就提告臉書侵犯其VR技術，由於ZeniMax的前員工卡麥克（John Carmack）跳槽至Oculus擔任科技長，運用他先前取得的ZeniMax智財權，協助開發新公司的VR頭戴裝置Oculus Rift。

根據法院文件，ZeniMax指控卡麥克在加入Oculus之前，Rift只是「粗糙樣品」，經卡麥克和其他前ZeniMax員工大改造後，增加硬體組件及運行的開發特殊軟體；ZeniMax控告Oculus創辦人拉奇（Palmer Luckey）開發的VR裝置Rift，非法使用取自ZeniMax的原始編碼。

達拉斯聯邦法院陪審團做出裁決，認定Oculus頭戴裝置Rift涉嫌違法取用ZeniMax的VR軟體，侵犯後者智財權，且商業化運用該技術來獲利，需賠償5億美元。臉書去年開始銷售Rift頭戴裝置，做為跨入虛擬實境領域一環。

不過，陪審團駁回關於Oculus涉嫌竊取或侵占ZeniMax商業秘密的指控；Oculus創辦人拉奇、總裁艾瑞比（Brendan Iribe）因違反保密協議，需分別賠償5000萬、1.5億美元。

Oculus表示將會繼續上訴。同日，臉書公布受惠於營收成長與用戶增加，去年第4季財報遠優於預期，營收達86億美元，淨利衝至37億美元、較先前財測高出1倍多。臉書用戶已攀升至18.6億，平均每月成長17%；上季來自行動裝置的廣告收入，已占總廣告收入約84%。

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  • 臉書旗下Oculus的虛擬實境（VR）頭戴裝置Rift被控侵權，被美國法院裁判須賠償遊戲開發商ZeniMax約5億美元。 （美聯社）

    臉書旗下Oculus的虛擬實境（VR）頭戴裝置Rift被控侵權，被美國法院裁判須賠償遊戲開發商ZeniMax約5億美元。 （美聯社）

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