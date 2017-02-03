〈台股青紅燈〉春江水暖 大股東先知
2017-02-03
大家一定常有這樣的經驗，某檔個股不知何種原因，股價就開始飆漲，經過一段時間後，才傳出原來是接獲國際大單、或者是要處分重要資產、產業出現重大轉機，至於推升股價的黑手，明眼人心知肚明。
農曆年前資本市場有幾件重要大事，首先來談國巨（2327）集團積極進行整併，其中旗下的奇力新（2456）宣布要併旺詮（2437），同時買進國巨旗下的磁性元件材料廠飛磁，據報載，國巨將因此大賺27億元。
巧的是，根據1月19日公開資訊觀測站「董監事、經理人及10%以上大股東取得股份達100萬股以上者彙總表」，國巨董事長陳泰銘在去年12月於市場買進2953張持股，而去年12月國巨股價約在56.4-59.6元之間震盪，12月23日還宣布從26日起買回庫藏股3萬張，加上賣飛磁利多，國巨昨天股價收在75.5元，一個月來股價大漲超過2成，股東獲利滿滿。
同樣是1月19日公布的資訊，造紙業榮成（1909）董事——榮聖投資公司，去年12月也是在市場買進3152張持股，12月時榮成股價在15.4-16.7元之間震盪，成交量甚至有一天不到1000張，結果也很巧，12月29日同為工業用紙的正隆（1904），宣布今年要調漲工業用紙價格12-15%，榮成同步受惠，昨天榮成股價收在24.6元，一個月漲了將近3成。
其實公開資訊觀測站的某些資訊是相當有用處的，雖然有時候像是馬後炮，不過至少可以讓大家知道，哪些公司的大股東是「先知」，在春天還沒來、水還沒暖時，就先進場測水溫；只是這麼好的資訊，能不能請證交所修改規定，讓這些資訊提早到每月10日前公布，讓股東們一起上車，大家一起賺紅包錢不是很好嗎？
（無尺碼）
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