川普不確定性高 Fed按兵不動
2017-02-03
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三會後宣布維持利率不變，但強調消費者和企業信心提高，重申美國經濟溫和成長。不過，鑒於川普政府政策的不確定性，Fed未提下次升息時機。摩根大通預估，Fed最快6月才會升息。
聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在會後聲明指出，消費者和企業信心已見改善，並重申美國經濟將溫和成長，就業市場進一步增強，通膨將重返2%，但是並未提及下次升息時機，因決策委員仍在評估川普政府帶來的不確定性。
FOMC決策委員在去年12月的貨幣政策會議後，預測今年將升息3次，但對川普政府和共和黨控制的國會所提之減稅、增加支出和減少監管措施，在提振美國經濟成長和通膨上，能帶來多少助力，決策委員的看法依然分歧。
三菱東京日聯銀行駐紐約首席經濟學家魯伯基（Chris Rupkey）表示：「Fed看到消費者和企業信心增加，但對於這是否意味著短期內可能要升息，還不是有足夠的把握。」
聲明重申將逐步調高利率，並強調新增就業情況依舊強勁，失業率「維持近期低檔」，與去年12月措辭失業率「已經下降」，略有不同。聲明表示，最近幾季通膨已經上升，但仍低於委員會設定的2%長期目標，市場面的通膨補償指標「仍然偏低」，而去年12月的措辭為「顯著升高」。
摩根大通經濟學家費洛里（Michael Feroli）表示，從會後聲明來看，Fed可能如市場預期的，等到6月才升息，3月升息的機率已降低。但他指出，隨著美國經濟接近充分就業，未來6週若有一連串令人驚艷的經濟數據出爐，也許Fed會在3月升息。
Fed主席葉倫將在2月14日和15日在國會發表演說，屆時可能提供美國經濟進展和Fed升息計畫的最新訊息。
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