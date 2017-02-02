黑天鵝盤旋 ＧＤＰ保二有得拚

2017-02-02

〔記者王孟倫／台北報導〕展望雞年景氣，國內智庫認為，受惠於全球景氣復甦，台灣經濟逐漸回溫，預估今年經濟成長率（ＧＤＰ）約在一．六八至一．八○％之間，優於去年表現；但國際政經之「黑天鵝」持續盤旋，ＧＤＰ拚「保二」不容易，端看政府是否能有效擴大投資。

五智庫看好雞年成長 惟力道緩

國內五大智庫先後發布二○一七年國內景氣預測，都看好今年ＧＤＰ成長率將優於去年的一．四％，代表雞年景氣會更好；但仍難達到二％，顯示復甦力道有限。

「這就是怠速式復甦啊！」元大寶華研究院院長梁國源表示，景氣確實有回溫了，但力道很疲軟；金融海嘯所帶來的成長趨緩後遺症仍在，在多重結構性問題下，台灣現階段不容易出現景氣循環擴張期應有的榮景。

台灣綜合研究院創辦人劉泰英預估，今年ＧＤＰ成長率是一．七四％，看起來是比去年好一點，「但不用高興太早，因為ＧＤＰ若沒有超過三％，坦白說，國人根本就無法感受景氣回溫」。

對於國發會公布今年的「經建目標」，ＧＤＰ成長率設定在二至二．五％之間；各智庫都認為達標不易，除非政府能有效擴大投資。

中央研究院研究員周雨田指出，國際政經「黑天鵝」持續盤旋，讓今年有諸多不確定因素，包括：美國新總統川普上任，如何執行貿易保護主義；歐洲各國即將展開大選，右派勢力抬頭恐產生新的風險；中國長期經濟成長減緩以及美國升息導致的資金風險等，這些都將對台灣帶來不利影響。

國營事業擴大投資 有利ＧＤＰ

但周雨田也提醒，有一隻「白天鵝」或許能讓ＧＤＰ保二，且就在政府手上。行政院去年中宣布的「三千四百億元國營事業擴大投資方案」，若能落實執行，預估可望對ＧＤＰ增加○．三個百分點。

劉泰英則覺得，「坦白說，今年ＧＤＰ保二很難，若有一．八％就不錯了」，除非政府願意採取擴張性財政政策，尤其是擴大公共投資；問題是，政府老是喊國庫沒錢，常用舉債有上限當藉口，如果這塊動不起來，ＧＤＰ怎麼可能保二。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，雞年景氣好壞，是「外需看雞２（Ｇ２），內需看政府」，他說，Ｇ２是指美國與中國這兩個經濟體能否持續成長，進而帶動台灣的外需；內需則取決於政府能否適時擴大公共建設，尤其下半年基期較高、又有較多國際不確定因素，政府投入公部門資源多寡，將成為關鍵。