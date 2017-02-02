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反川普移民禁令 庫克擬訴諸法律

2017-02-02

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕蘋果公司（Apple）執行長庫克（見圖，美聯社）接受《華爾街日報》專訪時指出，蘋果正在考慮採取法律行動，挑戰川普新限制移民的行政命令，施壓華府收回命令。這是庫克繼「沒有移民就沒有蘋果」後的最新表態，加入Google共同創辦人布林、臉書執行長札克柏格等矽谷科技業對該政策的抗議行列。 庫克並未具體說明所謂法律行動是什麼，僅表示「希望有建設性及富有成效」。

美國總統川普上週末頒布命令，禁止主要為穆斯林的七國難民和旅客進入美國。庫克表示，蘋果數以百計員工已遭此命令波及，他持續聯繫「非常、非常高階」的白宮官員，強調撤銷移民禁令不只對蘋果、對美國本身也相當重要。

蘋果已故創辦人賈伯斯父親就是來自川普禁令國之一的敘利亞移民。

彭博報導，川普下一個已擬訂的新行政命令鎖定在大幅修改現行工作簽證方案，包括H-1B、L-1、E-2、B1在內，把移民政策轉向以保護美國勞工的公民權利及工作權為優先，而科技業每年依賴H-1B簽證聘用達八．五萬名移民。

華盛頓州檢察長宣布要採取法律行動抗拒川普命令，總部在該州的亞馬遜、微軟、Expedia已表示支持該訴訟。Google員工本週發起停工抗議活動，蘋果員工近日也增加捐款給難民救濟基金。庫克表示，蘋果公司將以員工捐助的二倍金額，加碼挹注該基金。

此外，索羅斯、巴菲特、全球最大避險基金橋水創辦人達里歐等億萬富豪也認為，限制移民等民粹政策恐傷害美國經濟前景。巴菲特表示，美國受到移民的庇佑，也受益於過去的移民政策。達里歐本看好川普刺激經濟的前景，因為新移民限令，轉向擔憂相關損失恐衝擊華府的「親商」政策效益。

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  • 庫克將對川普移民政策採取法律行動。（美聯社）

    庫克將對川普移民政策採取法律行動。（美聯社）

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