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美元看貶 台幣走升機率高

2017-02-02

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國總統川普及其官員近期接連批評中國、日本操縱匯率，以及歐元遭到嚴重低估，拖累國際美元挫跌，市場預期，新台幣匯率今天雞年開紅盤揚升機率高。

川普政府的連番砲火，加上祭出具有爭議的限縮移民行政命令，導致美元指數失守一○○整數大關，且一月重挫逾二．六％，創三十年來最大一月跌幅。

農曆春節期間，中央銀行總裁彭淮南一如往常，率領一級主管幾乎天天坐鎮台北總行，與紐約、倫敦辦事處二十四小時連線，隨時掌握最新情勢，妥善管理台灣外匯資產。

匯銀主管表示，從川普最近的言論來看，外界開始憂慮，新政府準備放棄自前美國總統柯林頓以來，實行超過二十年的強勢美元政策。

另一方面，美國聯準會（Fed）今年首場聯邦公開市場委員會（FOMC）結果於今天凌晨揭曉；匯銀主管說，外界普遍認為，Fed可望維持利率不變，FOMC會後聲明預料將有些微調，來反映近期的樂觀經濟數據。

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