美轟貨幣競貶 德日嚴正駁斥

2017-02-02

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國川普政府指控他國干預匯率的砲火四射！川普首席貿易顧問納瓦洛週二受訪指出，德國利用「嚴重低估」的歐元，占美國和其他歐盟夥伴的便宜；川普接著火上加油，再次點名中國、日本藉由壓低本幣來獲利。這輪抨擊先後迫使德國總理梅克爾親上火線駁斥，稱歐元匯率屬歐洲央行獨立職權；日本內閣官房長官菅義偉滅火澄清，「絕未」壓低日圓以獲利於不公平貿易。

梅克爾否認占歐元低估便宜

受川普政府接連發表不滿「強勢美元」言論的衝擊，美元兌一籃子主要貨幣的「美元指數」一月份重貶二．六％，創卅年來最差的開年表現。美元指數週二曾急跌近一％、至七週低點，歐元則升破一．○八美元，為十二月初以來首見。

白宮新設國家貿易委員會的主席納瓦洛接受英國《金融時報》訪問時表示，歐元就像「隱性的德國馬克」般，幣值偏低帶給德國相對於主要貿易夥伴的優勢。

納瓦洛還宣告，美國和歐盟的跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）談判「已死」，德國就是美歐間協議主要障礙之一，持續利用遭到嚴重低估的「隱性馬克」來占歐盟各國及美國的便宜，「德國和其他歐盟國家、美國的結構性貿易失衡」，TTIP只是多邊協定穿上雙邊協定的衣服。

梅克爾在斯德哥爾摩與瑞典總理的聯合記者會上回應，德國政府一貫支持獨立的歐洲央行，無法影響歐元匯價，「我們不會對歐洲央行施以任何影響力」，故不能也不欲改變當前狀態。

川普週二也在和製藥大廠老闆會面時，指控日本和中國過去都使用貨幣政策、追求「貶值」，以獲得比美國有利的貿易優勢，而「我們（美國）就像一群傻子般坐在這裡不吭聲」。

日官員稱川普對日圓評論「離譜」

日相安倍晉三向國會表示，日本政府讓日圓貶值的說法「不正確」，若有必要，他將向川普解釋日本的貨幣政策。日本內閣發言人菅義偉指出，日本遵守Ｇ７（七大工業國）、Ｇ20（廿國集團）的協議來制定政策，此立場不會改變；日本在貿易、經濟和匯率議題上，將尋求和美國新政府「密切溝通」。

日本財務省主管匯率首長淺川雅嗣則強力反擊，稱川普對日圓的評論有點「離譜」；匯率由市場決定，日本貨幣政策是為了抗國內通縮，並未操縱匯率。