美轟貨幣競貶 德日嚴正駁斥
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國川普政府指控他國干預匯率的砲火四射！川普首席貿易顧問納瓦洛週二受訪指出，德國利用「嚴重低估」的歐元，占美國和其他歐盟夥伴的便宜；川普接著火上加油，再次點名中國、日本藉由壓低本幣來獲利。這輪抨擊先後迫使德國總理梅克爾親上火線駁斥，稱歐元匯率屬歐洲央行獨立職權；日本內閣官房長官菅義偉滅火澄清，「絕未」壓低日圓以獲利於不公平貿易。
梅克爾否認占歐元低估便宜
受川普政府接連發表不滿「強勢美元」言論的衝擊，美元兌一籃子主要貨幣的「美元指數」一月份重貶二．六％，創卅年來最差的開年表現。美元指數週二曾急跌近一％、至七週低點，歐元則升破一．○八美元，為十二月初以來首見。
白宮新設國家貿易委員會的主席納瓦洛接受英國《金融時報》訪問時表示，歐元就像「隱性的德國馬克」般，幣值偏低帶給德國相對於主要貿易夥伴的優勢。
納瓦洛還宣告，美國和歐盟的跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）談判「已死」，德國就是美歐間協議主要障礙之一，持續利用遭到嚴重低估的「隱性馬克」來占歐盟各國及美國的便宜，「德國和其他歐盟國家、美國的結構性貿易失衡」，TTIP只是多邊協定穿上雙邊協定的衣服。
梅克爾在斯德哥爾摩與瑞典總理的聯合記者會上回應，德國政府一貫支持獨立的歐洲央行，無法影響歐元匯價，「我們不會對歐洲央行施以任何影響力」，故不能也不欲改變當前狀態。
川普週二也在和製藥大廠老闆會面時，指控日本和中國過去都使用貨幣政策、追求「貶值」，以獲得比美國有利的貿易優勢，而「我們（美國）就像一群傻子般坐在這裡不吭聲」。
日官員稱川普對日圓評論「離譜」
日相安倍晉三向國會表示，日本政府讓日圓貶值的說法「不正確」，若有必要，他將向川普解釋日本的貨幣政策。日本內閣發言人菅義偉指出，日本遵守Ｇ７（七大工業國）、Ｇ20（廿國集團）的協議來制定政策，此立場不會改變；日本在貿易、經濟和匯率議題上，將尋求和美國新政府「密切溝通」。
日本財務省主管匯率首長淺川雅嗣則強力反擊，稱川普對日圓的評論有點「離譜」；匯率由市場決定，日本貨幣政策是為了抗國內通縮，並未操縱匯率。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 涉與美有關叛國罪 俄逮3網路安全專家
- 警告伊朗 川普國安顧問不忘罵歐巴馬
- 熊本熊領銜開幕 動漫節今起跑
- 愛女與死神拔河 爸媽心碎淚崩
- 移民禁令能反恐？逾半美國人不信
- 台灣女網賽／逮住第9個賽末點 大小詹本季開胡
- 年金改革試算系統 銓敘部上線
- 我住飯店你付錢！ 夫妻當假賣家行騙
- 點點心遭控十罪狀 阿緯爆氣逐條反擊
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 聯合國秘書長籲川普盡速解除旅行禁令
- 保母倒吊搖晃 女童墜地命危
- 自由廣場》報告總統，張上校事件的背後…
- 興農八壯士重生 林其緯：這是好事
- 《社論》台灣需要放手一搏
- 川普提名保守派大法官 民主黨嗆堵
- 《今天上班趣》4招調適身心 不怕收假症候群
- 杜特蒂令軍隊 清洗警界無賴
- Apple Pay 來了 首波與7家銀行合作
- MINI第2代Countryman英國鄉間試駕 時尚潮車全新進化
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan ranks ahead of the US in freedom report
- 群獅開工 省話阿福不見了
- 看10分鐘夜景... 奧迪疑遭「炮擊」起火
- 香港自由度倒退 》黃之鋒：一國兩制 早名存實亡
- 顧立雄函詢黨產 馬、洪有回信 朱未回
- 歐洲理事會主席︰川普新政 禍害歐洲
- 北大特區大樓下玻璃雨
- 開工送愛 企業捐「百萬大紅包」
- 《銅鑼灣書店翻版》「被失蹤」富商登報 稱愛黨愛國
- 皮草魔魔 新春團拜萌翻了
- 「跟你爸一樣愛狡辯」導師責罵學生判罰3000
- 以為警察春節放假 當街變賣盜伐紅檜
- 右腳掌傷未癒 大谷不投球
- 強尼戴普驚爆破產危機-雇40名保全 月砸近千萬買酒
- 社頭清水岩走春 「泡腳池」一位難求
- 鄭進一花心有因 歸咎「逃避親密」人格
- 反制中國限韓令 南韓拒發「孔子」簽證
- 政府幫貪官減刑 羅馬尼亞人民怒了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TSMC chairman’s injures ‘minor,’ due at work next week
- 女嬰窒息救不回 母傷心哭倒
標題：美轟貨幣競貶 德日嚴正駁斥
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email