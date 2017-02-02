面對紅潮 林孝平：台灣半導體產業聚落獨步全球

2017-02-02

記者洪友芳／專題報導

中國政策積極扶植半導體產業，其中IC設計公司家數去年倍增，公司家數與產值超過台灣規模數，矽智財廠商円星科技董事長林孝平疾呼，除了政策不要再「倒退嚕」之外，台灣半導體產業協會（TSIA）應該更有作為，建議內部要設對口單位與專責人力，協助中小公司進行產業分析與研究，帶頭到國際市場參與展覽，才能增強對外競爭力。

中國半導體行業協會（CSIA）統計，中國IC設計廠商前年約736家，去年已倍增到近1千4百家，產值約達1519億人民幣（約7441億新台幣），前十大包括海思、紫光展銳、北京君正、中興微電子、格科微電子、華大半導體、杭州士蘭、大唐半導體等，相較於工研院預估台灣IC設計業去年產值共約6千6百多億元新台幣，中國IC設計在家數與產值上已超越台灣。

林孝平認為，從中國官方統計數字來看，真是「嚇死人」，這也代表中國決心發展半導體業已「勢不可擋」，雖然這個數字絕對是要過濾，因為這其中可能有為數不少的公司是拿政府補助，或是亂砸錢的空包彈公司，每家公司最後還是要回歸接受市場檢驗與檢視營運獲利，中間「可能一大半會不見了」，不過，能冒出頭的，仍是比較厲害的，目前看到的現象確實不容忽視。

台灣半導體業平均薪資比一般行業高，中國因政策促使半導體發展熱絡，林孝平指出，中國幾個主要城市的IC設計薪資水準也已超越台灣，在產品與全球佈局上是否有真正實力則另當別論；林孝平從公司所在的台元科技園區，看到中國色彩的公司剛開始薪資給得高，即使管理思維與文化很不同，後面的風險性恐高，仍可以吸引台灣半導體業工程師願意效力，他感慨台灣公司如果有好的工作機會，有發展的未來性，台灣工程師何必要選擇到中資公司呢？

林孝平認為，台灣半導體業經過三十多年發展，奠定厚實基礎，全球任何一個國家，找不到像台灣的半導體產業聚落，可在二小時內貫穿上游到下游供應鏈，尤其IC設計業素質很不錯，聯發科、聯詠與瑞昱等，都是底子非常扎實的公司，整體IC設計業還是有競爭力，如何讓台灣IC設計產業繼續強大，捨棄與中國拚降低成本的玩法，朝創新與產品升級是可行的方向。

最近勞基法實施一例一休，半導體業早已實施週休二日，林孝平說，台灣很多政策談了10年還在原地踏步，甚至法令推動實施管太多，例如不能加班、連董事長也要打卡，類似這樣走回頭路的法規，如何鼓勵產業創新？

科技業搶人才，一個公司若對員工不好，員工早就自己選擇跳槽到別家公司了。

面對中國政策積極扶植半導體產業，林孝平說，這個時間點對台灣也是成長的機會，他建議民間機構要自立自強，台灣半導體產業協會（TSIA）應該更有作為，不只服務大公司，他建議TSIA內部要設服務中小型公司對口單位與專責人力，協助中小公司進行產業分析與研究，領軍往前衝，帶隊到國際市場參與展覽，才能增強對外的競爭力。