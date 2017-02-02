歐陽志宏：對各大樂園如數家珍
2017-02-02
記者張慧雯／專題報導
上班總是在搭乘遊樂設施？！智崴總經理歐陽志宏苦笑說，「其實坐幾次後就快暈了，大家去玩是看螢幕、享受遊戲，我是在看投影機、計算椅子震盪幅度和影片內容是否吻合！」
不論是考察、施工、檢核，平常工作就在各大遊樂園或大型賣場奔波，談起全球首屈一指的遊樂園，歐陽志宏如數家珍、不知道去過多少回，但這種「全家人同樂」的地方，歐陽志宏卻總是因公出差、一人前往，往往讓小孩感覺「爸爸都一個人去玩」，因此，今年帶著家人參加大阪旅行團時，抵達環球影城這一站，他很自豪地跟導遊說，「現在你開始休息、我來帶團，保證全部都能玩得到！」果然在人潮眾多的環球影城，識途老馬的他，帶著全團跑遍所有遊樂設施，看見兒子露出得意又欽佩的眼神，歐陽志宏暗自歡喜想著︰「終於知道老爸平日都在忙什麼了吧？做這個工作很值得！」
歐陽志宏說，體感遊樂設施和一般遊樂設施不同，一般遊樂設施裝上後，只要安全無虞就可開始營運，但體感遊樂設施結合3D、4D、甚至是5D效果，無論是前後左右搖晃，再加上噴霧、氣流等效果，都得和影片融合，否則很容易因為視覺和動感無法連接，使得搭乘者不舒服、產生頭暈症狀，光是去年苗栗尚順遊樂中心要開幕。
歐陽志宏回憶說︰「前前後後不知道親自去調整過多少次，每次都坐到頭昏，總是希望把這些遊樂設施調整到最佳狀態，讓所有玩過的人覺得這裡也不輸迪士尼！」
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