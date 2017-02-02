智崴BROGENT模擬飛行器 全球樂園最酷遊戲
記者張慧雯／專題報導
在國人眼中「BROGENT」這個字還很陌生，但在全球一流遊樂園中，卻是近年來崛起、最亮眼的一顆星！
學者出身的智崴董事長黃仲銘和機械長才的總經理歐陽志宏相識於業界，民國90年兩人決定成立智崴（BROGENT），原以3D軟體、數位內容研發為主，從最初的6人小組到現在員工近250人，從大股東抽腿、公司差點開不成，到持續虧損六年，面臨倒閉風險，繼而被迪士尼質疑仿冒，一路走過驚濤駭浪，如今終於奠定體感模擬飛行器的全球地位，更進一步獲得歐美各國安全認證！
「美國、加拿大、日本、西班牙、德國、荷蘭、阿布達比、中國都有智崴體感模擬遊樂設備，奠定基礎的是加拿大，但讓我最得意的，則是拿下日本和德國！」歐陽志宏說，論機器設備、研發技術，日、德過去在全球都是首屈一指的業者，但日本、德國的訂單，卻沒用自家廠商，證明智崴的產品真的比較好！
但回首成立之初，歐陽志宏感嘆，原本說好的大股東臨時抽腿，少了1500萬元，還是他開票、補足款項才成立，剛開始和國際大廠微軟、多普達等合作看似風光，但沒想到持續虧了6年，差點面臨倒閉命運。
就在此時，義大遊樂世界規劃飛行劇院遊樂設施，但全球詢價後，金額高達8億元，智崴得到消息後，決定放手一搏。黃仲銘和歐陽志宏前往美國迪士尼考察，光是「飛越加州」這個遊樂設施，兩人就各搭了10多次，一個看投影機角度、一個研究機器設備，之後在全球各大主題樂園都進行考察後，設計出六軸懸吊式平台的飛行劇院，比迪士尼只能上下、前後的兩軸系統更豐富、更自由，價格也才1.2億元。
義大「飛越台灣」好評如潮
而義大的「飛越台灣」獲得好評後，智崴邀請國際遊樂園設備的買家前來參觀，美國買家看到後驚為天人，決定在溫哥華設立「飛越加拿大」﹙FlyOver Canada﹚，而智崴也沒讓對方失望，短短兩年內就吸引百萬觀光人潮，因此這家公司再度投資「FlyOver America」，且今年與智崴簽下5年至少購買10座飛行劇院的合約。
但就在一切開始變得順遂之際，全球主題樂園的龍頭迪士尼，卻派人來調查智崴的飛行劇院是否侵犯迪士尼專利，歐陽志宏就說，某天迪士尼的律師就說要來參觀，且直接表態是來調查專利問題，智崴趕緊準備周全，解釋這些設備都是自行研發，與迪士尼的架構完全不同，最後律師團確認沒有專利權問題，大家才鬆了一口氣。
迪士尼都感到威脅
從「飛越台灣」到「飛越加拿大」、「飛越日本」、「飛越阿布達比」、「飛越美國」，更直取荷蘭、西班牙、德國等地，智崴從台灣起飛，一路飛越全球，與迪士尼、環球影城平起平坐，成為一線遊樂園的供應商，「BROGENT」品牌更在市場發光發熱！
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標題：智崴BROGENT模擬飛行器 全球樂園最酷遊戲
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