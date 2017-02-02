東西兩大老牌咖啡店 進駐新光三越

2017-02-02

記者卓怡君／專題報導

為了迎戰百貨業有史以來最大結構性轉變，新光三越執行副總經理吳昕陽去年在信義計畫區進行顛覆性革命，把美國車神特斯拉帶進一樓，造成業界極大轟動，今年他更讓義大利福里安花神與香港檀島咖啡餅店同時在信義計畫區現身，東西兩大老牌經典咖啡店大PK，再添話題。

餐飲躍為百貨近年發展主力，新光三越餐飲業績在2015年首度突破100億元規模，躋身前5大業種，靠著餐飲彌補服裝衰退，讓新光三越營收得以維持在高檔不墜，這主要歸功於吳昕陽在5年前就發現餐飲興起的趨勢，把許多知名餐廳一一引進新光三越，有添好運、夜上海多家米其林星級美食，去年底英國廚神傑米奧利佛（Jamie Oliver）最受歡迎的義大利餐廳，以及吳昕陽留日時最愛吃的日本邁泉豬排也在信義新天地登場。

繼餐廳之後，今年吳昕陽重點放在咖啡、酒、茶，吳昕陽嗅到台灣消費者隨著生活品味提升，對於咖啡、紅酒等有更進一步的要求，新光三越與威尼斯擁有近300年歷史的福里安花神咖啡（Caffe Florian）合資，繼中國新光三越蘇州店之後，2月下旬福里安花神咖啡將在A9館登場，為亞洲第二個據點，同時也是全球第7家分店。

「信義新天地就是新品牌的競技場」，吳昕陽這麼說，今年新光三越預計引進100個新品牌，比去年增加3成，鎖定「首次落地」概念，也就是首次進駐台灣，或是首次進駐百貨公司，在吳昕陽操作下，新品牌先從最流行的信義區開始發光發熱，成功後再到主顧客向心力最強的南西店，隨後再到中南部。

對於福里安花神咖啡店，吳昕陽期待很高，福里安花神咖啡創立近3個世紀，為歐洲歷史最悠久的咖啡館，被旅遊網站Ucity Guides評為「世界10大最美咖啡館」，A9館的福里安花神咖啡館走義式現代華麗風，白天提供咖啡、茶與輕食，到了晚上就搖身一變成為酒吧。

至於香港檀島咖啡餅店於1940年開業，為香港第一代茶餐廳，具歷史懷舊氣息，是香港觀光客必去的茶餐廳，擁有192層酥皮的酥皮蛋塔最為著名，預計5月在A11館首度登場。

吳昕陽此次發動信義計畫區百貨革命，吳昕陽強調，改變必須整個顛覆、翻轉，速度相當快，而非慢慢地「進化」，他希望藉由革命性的改變，讓信義區百貨有不同的發展，進入更有趣的新時代。