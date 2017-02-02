吳福洋襪子故事館 「搖」出襪子

2017-02-02

記者陳柔蓁／專題報導

88年前，台灣出現第一部手搖織襪機，當時織造出一雙襪子需要一個半小時；現在到新北市林口區的吳福洋襪子故事館，也能體會到用傳統織襪機手「搖」出一雙襪子的成就感，老機台經過吳福洋四代經營者的改良，一雙襪子成型只需要50分鐘。如果是現代化的機器，就把襪子的設計稿交由師傅寫成織襪程式輸入半自動化織襪機，在機台掛上適當的紗線，最快只要兩三分鐘就能織成。

「吳福洋針織」是台灣第一家襪子工廠，創立於日據時代、西元1936年。當時台灣尚無專業襪子織造工廠，吳福洋第一代董事長吳迺洋觀察到台灣市場對襪子的需求及商機，自上海引進當時最先進的手搖織襪機，並聘請上海老師傅來台傳授製造高級全蠶絲襪，註冊「跳舞牌」為銷售的商標。

吳福洋第四代執行長吳睿哲留學歸國，2013年以觀光工廠概念打造吳福洋襪子故事館，該館與軟板、倉儲、冷凍等小型工廠比鄰，所在區域還留有北部小型工業區的文化內涵與活力。館內有100多台手搖織襪機，自費體驗課程內容有圍巾、水瓶套、娃娃等，也有襪子的由來、為什麼有些襪子穿了會腳臭、穿襪子的禮儀等小知識。

目前吳福洋以設計、生產、銷售自有品牌「W（WuFuYang）」、「B|X」為主，代理國際品牌為輔。吳福洋的襪子有9種尺寸，是目前台灣襪子尺寸最齊全的織襪工廠，吳睿哲說：「從嬰兒做到大人，希望能陪伴每個人人生的每個階段」，吳福洋織造出的襪子已超過1億雙，若將每隻襪子連接起來，長度可繞地球一週。

自有品牌的新品看中現代人戶外登山、或是特殊工作長久不能換襪子的需要，開發出就算穿了3天也不會發臭的抗菌除臭襪，這是用進口美國棉、加上日本技術與台灣傲視全球的加工絲經驗，紡出來獨特的抗菌除臭紗，也有寶特瓶回收環保紗、咖啡紗、銀纖維、竹炭纖維等織出來的襪子產品，並持續研發，像細緻的腳指縫和技術，無感穿著讓現代人生活更舒適。