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台東糖廠轉型文創空間 懷舊與新創衝突美感

2017-02-02

記者林筑涵／專題報導

緊鄰舊鐵道，蔓延滿滿人文氛圍的台東糖廠，因園區寬闊、閒靜，日常有在地人午後漫步，假日時則轉變為全家大小踏青的自在空間。自從園區開放後，除保有原先的製糖歷史文物，也同時邀請藝術家進駐，富有歷史與新創的衝突美感，加上全台僅有的「洛神花」特色冰品，讓台東糖廠成為旅行簽到簿上的必訪之處。

台東糖廠興建於1913年，以日治時期製糖所做為開端，經由台糖公司接管後，更增設了鳳梨工廠，成為東部鳳梨事業的基礎，但後期因成本過高，獲利沒有起色，於1996年關閉。直至2004年，糖廠再度推開沉重鐵門，整理園區裡大大小小倉庫，開放在地文創新興產業進駐，轉型成「東糖原創工廠」，開始製造另一種產值。

台東糖廠內仍保有佔地1500坪的製糖工廠以及存放製糖工業重要機具的歷史文物館，台糖則提供專業人員導覽，民眾可經由事先預約進入參觀。台糖表示，目前申請參觀多數雖是團客，但廠方其實並無設限人數，鼓勵一般民眾也能透過預約更深入了解台東糖廠的一磚一瓦。

東糖轉型後，原先蒙灰的倉庫變成充滿情感的創作工坊，其中「庫空間」由台糖運輸車庫改建，約有8、9位藝術家進駐；「庫空間」提供創作者一個自在的場域，且以台東特色作品居多，民眾除可欣賞、購買藝術作品，也可報名手作課程的參與，藉以貼近藝術創作過程與精神。

東糖偌大園區裡當然少不了著名的台糖冰品部，東糖結合在地生產的洛神花和鹿野綠茶，融入台糖著名的冰品，做出全台唯一的「洛神花」及「鹿野綠茶」冰淇淋，加上台東天氣溫暖宜人，即便尚在冬季，遊客也不想錯過這獨特的香甜。同時，園區內由台糖辦公室改建的台菜餐廳「味軒」及西式特色餐點「萬富商號」，今年春節開始營業，吸引不少遊客。

另外，糖廠一旁為了運糖而於1916年鋪設的鐵道，現也改為民眾散步與騎乘自行車的「山海鐵馬道」，舊鐵道沿線一邊是台東景色，一邊則是雋永的歷史糖廠，其中已停駛的馬蘭站更轉型為油畫家進駐的藝文空間，為台東糖廠小旅行增添一分閒適。

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  • 台東糖廠車庫現已轉型為創作工坊。（記者林筑涵攝）

    台東糖廠車庫現已轉型為創作工坊。（記者林筑涵攝）

  • 火車停駛後的運糖鐵道，現改為民眾散步與騎乘自行車的「山海鐵馬道」。（記者林筑涵攝）

    火車停駛後的運糖鐵道，現改為民眾散步與騎乘自行車的「山海鐵馬道」。（記者林筑涵攝）

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