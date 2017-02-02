黃美瑛掌公平會 修法增搜索扣押權

2017-02-02

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會昨天舉行新舊任主委交接，接任第九屆主委的黃美瑛明確表示，為了有效偵破違法的聯合行為，將在公平法修法增訂搜索扣押權，屆時公平會查處時，就可以直接取得事業內部違法關鍵證物，例如產銷資料、會計帳冊等，有效遏阻不法。

公平會因為沒有搜索扣押權，無法即時查扣證物，過去就曾經一度透過修法推動增訂搜索扣押權，最後卡在立法院功敗垂成，公平會新任主委黃美瑛昨一上任，就當場宣布將修法賦予公平會搜索扣押權，且此將列為她上任推動的首要任務之一。

黃美瑛表示，近年聯合行為合議更隱密化、範圍也更國際化，為了更有效偵破此違法行為，希望能修法增訂賦予公平會搜索扣押調查權限，屆時公平會就能直接取得事業違法行為關鍵證物，或是取得事業內部產銷資料等，以強化公平會查處效能、遏阻不法。

過去曾擔任檢察官的公平會副主委彭紹瑾也解釋，在刑事訴訟法中搜索扣押權屬於強制處分人的一種，必須要有司法警察的身分，但公務員沒有司法警察身分，有司法警察身分者如警察、憲兵或調查員等，因此必須透過立法讓公務員可搜索扣押，但又不能違反人權，除了立法通過，另一種方式就是讓業者自願接受搜索。

彭紹瑾也指出，公平會上次推動增訂搜索扣押權，一度差點順利過關，但因立院幾個委員不同意最後未成，當時癥結就是在人權問題，不過現在公平會已經把增訂搜索扣押權列為首要推動的任務，國外競爭法主管機關如德國就有搜索扣押權，所以是一定會推動，目前也有立委願意協助提案修法。

根據修法程序，公平會想要在公平法增訂搜索扣押權，修法草案必須先經過公平會委員會議同意，再報行政院，之後再到立法院審查，這個會期來得及嗎？彭紹瑾說，儘量努力，或是透過立委提案修法，也是可能的方向，目前還沒有具體時間表。