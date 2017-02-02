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〈台股青紅燈〉成也川普、敗也川普

2017-02-02

美國總統川普上週簽署一項禁止七國人民簽證的命令，引發了美股恐慌重挫，這個高舉保護主義的狂人，將是未來全球股市的最大不確定因素。

川普當選後、未就任前，全球掀起一波行情，因為大家認為川普宣示的美國生產與加強基礎建設，可為美國經濟帶來顯著成長，同時帶動全球復甦，川普競選時期強調的保護主義與反自由貿易，卻被選擇性地忽略掉，反正有什麼問題等川普上台後再說，一時之間，美股上兩萬點，台股也站上9400點的近幾年高點，川普剎那間化身成金髮的耶誕老公公。

但是耶誕老公公的慈祥臉孔並沒維持多久，上台後立刻下令興建美墨長城，同時要求重談北美自由貿易協定（NAFTA），川普要把美國流失的就業機會，從墨西哥身上要回來；同時要求科技大廠把生產線移回美國，川普要把經濟問題，用政治手段解決，儘管這些大廠已陸續表示願意配合，但是後續會衍生什麼效應，目前很難樂觀預期。至少本週美股連續兩天重挫，已開始表露出市場的憂心。

台股一月時也趕了一波川普行情，有些是有基本面配合，有些是反應過頭了，一旦美股下修整理，台股也就圖窮匕現穿幫了，節前節後氣氛已不同，大家要小心為宜啦！

（紅布朗）

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