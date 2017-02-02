iPhone上季賣7829萬支 蘋果財報意外亮眼
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕蘋果公司（Apple）最新財報優於預期，其會計年度第一季（去年10-12月）營收攀新高至784億美元，主要受iPhone 7智慧手機銷售強勁及更高價的iPhone 7 Plus所提振；蘋果上季iPhone賣了7829萬支，高於上年同期，打敗三星智慧手機銷售7750萬支，重奪全球智慧手機銷售冠軍寶座，為5年來首見。
蘋果週二在美股盤後公布，上季營收年增3.3%至784億美元，再創單季歷史新高；淨利下滑2.6%至179億美元，仍優於預期，換算每股純益3.36美元，增2.4%。分析師先前預估，蘋果上季營收為773億美元、每股純益3.22美元。
受此消息激勵，蘋果盤後股價勁揚3.5%。蘋果上季營收創新高，主要拜iPhone 7需求強勁及iPhone 7 Plus單價較高所賜。iPhone手機約占蘋果公司總營收逾3分之2。
蘋果執行長庫克興奮表示，涵蓋年終假期購物季的上季營收攀抵歷來最高，還刷新許多紀錄，「我們賣出的iPhone比過去都多，iPhone手機、Mac電腦、Apple Watch智慧錶、服務部門的營收都增至空前新高」；其中，iPhone 7是最受歡迎的機型，「尤其iPhone 7 Plus的需求特別強勁」，上季該款新機產品較過去「Plus」機型比例更高。
iPhone 7 Plus底價較前一代機種價格高20美元，這也提升iPhone每支平均售價至694.57美元，抵銷部份消費者購買較舊iPhone 6S Plus和較廉價iPhone SE的衝擊。庫克認為，安裝在iPhone和iPad平板電腦的軟體持續增加，預計服務部門（App Store、Apple Pay及iCloud）的營收未來4年將加倍。
蘋果上季服務部門營收激增18.4%至71.7億美元，「精靈寶可夢GO」、「超級瑪利歐酷跑」等手機遊戲夯，也挹注該部門營收增長。
蘋果預估，本季（1至3月）營收約在515億至535億美元間，毛利率約38-39%；彭博調查顯示，分析師對蘋果本季營收的預估平均值約538億美元，毛利率預估約38.7%。
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