川普蜜月期結束？ 美股創今年最大跌幅

2017-02-01

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國新任總統川普上台未滿半個月，即祭出限縮移民的行政命令，不僅造成美國內部反彈，投資人的擔憂亦隨之而來，造成全球金融市場震盪加劇。

美股道瓊工業指數週一收跌○．六一％，創下今年以來單日最大跌幅，具避險性質的黃金、日圓則同步走揚，國際金價收復每英兩一二○○美元大關，日圓升破一一五日圓兌一美元關卡。

匯銀主管表示，川普上台後，並未聚焦投資人期待的財政政策，或端出提振經濟成長的牛肉，反倒是限縮移民措施讓外界感到不安，並憂心他去年十一月選後以來的「蜜月期」是否暫告一段落，引發避險情緒升溫。

匯銀主管指出，後續關注焦點，將落在美國聯準會（Fed）現正召開今年首場、為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC），結果預定於台灣時間週四凌晨出爐。

目前市場大多預期，Fed繼去年十二月重啟升息後，本次會議維持利率不變的機率高，但仍將聚焦於其會後聲明，做為尋找下次升息時點的線索。

外匯交易員認為，川普就任美國總統後，帶來許多不確定性，Fed短期內應會先觀望，預料六月的FOMC才會進行下一次升息動作；而目前看來，美國今年還是有升息三次、每次一碼（○．二五個百分點）的空間。