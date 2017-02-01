高盛劃清界線 強批移民禁令

2017-02-01

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國川普政府引發非議的新限制移民政策，連知名投資銀行高盛集團（Goldman Sachs）也展現決裂態度！彭博新聞昨日披露，高盛執行長布蘭克梵於發給三萬四千四百名員工的信中強烈抨擊這項政策打擊移民，使華爾街高盛集團正式和華府「高盛幫」官員，形成對打局面。

川普延攬多位前高盛銀行家進入白宮及聯邦政府，包括前高盛總裁寇恩出任白宮國家經濟會議主席，負責協調華府經濟政策；內定的財政部長努勤曾在高盛打滾長達十七年，父親和他兩代都列名高盛合夥人；而主導川普新移民政策的白宮首席策士巴農，也曾任職高盛併購部門。

彭博報導，六十二歲的高盛執行長布蘭克梵在一月廿九日發給內部員工的信中尖銳批評，川普限制穆斯林移民的行政命令和高盛長期秉持的員工多元化政策相悖，可能干擾到高盛業務，「這不是我們支持的政策」。川普該項限制伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、葉門等七國移民的新政策，部分已被一些地區的聯邦法院暫時擋下，等待合法性的相關聽證。

部分員工恐受影響 執行長力保

布蘭克梵的語音郵件表示，如果這項命令生效或維持有效，恐衝擊部分員工，「我想向你們所有人保證，我們會想辦法把這種干擾降到法律允許的最低程度，把重心擺在支持可能受影響的同事和他們的家庭」。高盛集團為一八六九年由德國的猶太移民所創立，和其他華爾街金融機構及科技業一樣，持續依賴非美國出生的員工來拓展業務。

布蘭克梵評論使高盛這家華爾街最具影響力及權勢象徵的銀行，出現罕見的和美國新政府代表性政策公開「唱反調」立場。從二次世界大戰和韓戰以來，在有「華爾街先生」之稱的前高盛董事長溫伯格進入羅斯福政府工作後，高盛集團就一直不斷有高級主管被延攬進入美國華府權力中心服務，也因此被稱為「高盛政府」（Government Sachs）或「高盛幫」。

華爾街其他銀行業者則採取較溫和立場。摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙領導的營運委員會同日在員工備忘中指出，該行對保持美國國家安全的辛勞工作及犧牲表示感激，周圍世界「豐富的多元性」讓美國更強而有力。富國銀行（Wells Fargo）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、美國銀行（BoA）表示正監控該移民禁令對員工的衝擊，花旗集團（Citigroup）執行長高沛德則坦承「關切」相關事態發展。