王欣儀：張忠謀夏威夷摔傷 將返台醫治

2017-02-01

〔記者何世昌、盧冠誠／台北報導〕台積電董事長張忠謀驚傳在夏威夷住家的游泳池畔跌倒受傷，此消息還未獲得台積電證實，但目前人在夏威夷的國民黨台北市議員王欣儀昨晚在臉書發文表示，受傷部位在眼睛，估計傷勢不輕，將緊急返台救治。

王臉書發文 張忠謀餐敘缺席

駐檀香山台北經濟文化辦事處處長周民淦於夏威夷時間一月卅日晚間，在自家舉行餐敘，邀請前副總統蕭萬長、張忠謀，以及國民黨市議員王欣儀等人出席，不過，張忠謀傳因在夏威夷自家的泳池畔跌倒而無法出席。王欣儀昨晚在臉書發文表示：「席間驚聞原本要一起餐敘的台積電張忠謀董事長，因在夏威夷自家泳池畔跌倒在眼睛位置，傷勢應不輕，將緊急回台治療，因此無法與會，祈願老天保佑能無大礙才好！」

自家泳池畔跌倒 傷處在眼睛

王欣儀透過Line受訪表示，是經周民淦轉述，才得知張忠謀須返台治療，但目前並無進一步消息；若是小傷可在當地處理，因此他們推測傷勢嚴重。不過，台積電發言人孫又文說，不知道此事，沒有被告知，應該就是沒事。

由於光一家台積電即占台股市值逾十七％，由於張忠謀狀況未明，是否會衝擊明日開紅盤表現，外界高度關注。第一金投顧董事長陳奕光認為，若傳聞屬實，該事件多少會對台積電造成一些影響，不過整體來看應該有限，畢竟張忠謀早已交棒給兩位ＣＥＯ（共同執行長劉德音和魏哲家），所以就營運面來講還好。

現年八十五歲的張忠謀，三年前將執行長位置交給劉德音、魏哲家，對於兩人表現，張曾於去年十月公開肯定兩人已有進步，因為他們的工程師成分已降為四、五成，生意人成分提高到五、六成。

事實上，早在二○○五年張忠謀就把台積電總執行長的位子，交棒給時任總經理的蔡力行，之後於二○○九年全球金融海嘯期間，因蔡為了撙節成本並大量裁員，讓以「人才是公司最重要資產」為帶兵哲學的張，決定回任總執行長，當時他七十八歲。

張忠謀重掌台積電後，不僅成功安定內部軍心，業績還屢創新高，去年稅後盈餘三三四二．五億元，相當於每天賺了超過九億元，每股稅後盈餘（ＥＰＳ）十二．八九元。

此外，台積電猴年封關日以一八五．五元作收，換算市值達四．八一兆元，相當於台股市值廿七．八九兆元的十七．二五％。

擁有「晶圓代工教父」封號的張忠謀，除了是台灣最具影響力的企業家之一，他所帶領的台積電，幾乎顛覆了全世界半導體發展史，更是全球不可或缺的頂級品牌。