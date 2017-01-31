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國人愛滑手機 平均每天3小時21分

2017-01-31

記者陳梅英／專題報導

現代人手機不離身，根據國發會最新調查，去年國人每天滑手機時間平均三小時廿一分，較前年增加廿二分鐘，創下調查以來新高。各年齡層中，二十至廿九歲每天上網四小時十三分鐘最長；二十歲以下、三十至卅九歲也超過四小時；六十歲以上僅一小時廿八分鐘。

調查指出，八十一％民眾睡前會忍不住確認訊息，八成會在搭車、等車時滑手機，也有六十四％邊看電視邊滑手機，有六十五％跟家人朋友吃飯時會滑手機，另有十七％會在開車、騎車時滑手機。

且根據調查，無法忍受超過六小時沒有手機的比率，則從二○一五年的廿四．五％降至二○一六年的十九．三％；另有四十五％表示，手機分離再久都不會覺得焦慮。

另外，國人使用手機上網有五十九．四％採用電信公司吃到飽方案，十九．二％是有WiFi才連網，有十九．四％採用電信公司非吃到飽方案。調查也發現，民眾手機上網每月支付上網費用由二○一五年的九○四元略減為八四三元，可能是電信業者降價競爭所致。

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  • 圖為台鐵、高鐵的返鄉旅客，在候車、乘車時人手一支智慧型手機，個個都成了「低頭族」。（資料照，記者廖振輝攝）

    圖為台鐵、高鐵的返鄉旅客，在候車、乘車時人手一支智慧型手機，個個都成了「低頭族」。（資料照，記者廖振輝攝）

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