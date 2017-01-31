2萬多商家用支付寶 專家憂洩資

2017-01-31

記者廖千瑩／專題報導

中國支付寶登台一年多，在台已簽了兩萬多家商家。勤業眾信風險管理諮詢公司總經理萬幼筠擔憂，支付寶登台後透過銀行做跨境清算收付，可能造成台灣商家的營業秘密全都露，外洩給支付寶跟微信支付；因此，應鼓勵台灣支付事業儘快加入，不該助長支付寶氣焰。

中國阿里巴巴螞蟻金服旗下支付寶前年十二月登台，宣布將搶食中客來台觀光商機，短短一年多，支付寶在台簽約店家數已突破兩萬家，遠高於台灣本土支付業者，包括日月潭、夜市等觀光景點，處處可見「歡迎使用支付寶」的字樣。

萬幼筠指出，中客在台消費，店家要把錢拿回來，須透過銀行收付清算，程序上是商家跟台灣的銀行做，台灣的銀行再跟支付寶做，銀行做中間的資料界接，如此一來，台灣商家的營業資料將傳到中國。

舉例而言，台灣鳳梨酥業者一天賣給中客幾盒鳳梨酥、營業額多少、註冊地址、消費狀態跟模式等，很可能全都露。他說，支付寶宣稱要做中客生意，卻潛藏店家營業資料外洩的問題，「按捏甘好？」

萬幼筠建議，應該讓台灣支付事業儘快加入，由台灣支付事業對上中國支付寶，這樣一來，支付寶只知在台客戶刷了多少錢，卻不知道詳細內容。

他表示，使用台灣支付事業，會讓台灣支付比較蓬勃，做這件事應該台灣導向，除了保護營業資料，也有助於扶植台灣支付產業；現在支付寶登台，聲音越來越大、影響力就越大，很多銀行也爭先恐後跟支付寶合作，根本不應該助長支付寶氣焰。

萬幼筠認為，支付寶登台，除了可能影響台灣支付業的發展，更可怕的是，支付寶在台發展的速度，遠超過本土支付業者，讓本土業者發展縛手縛腳。

網家董事長詹宏志日前也表示，現在夜市可用支付寶的店家、攤商，遠比用支付連跟歐付寶的要多，支付寶一年多簽了兩萬多家，支付連才一萬多家，主要是支付寶挾著中國三、五億用戶基礎，全台銀行都跳下來幫它做，但支付連得一家一家簽，發展上遠不如支付寶。