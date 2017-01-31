《川普效應》投資人避險 日圓、黃金喊漲

2017-01-31

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普在簽署限制移民的命令後，避險需求受到刺激，週一美元走弱，日圓、黃金上漲，油價下跌。日圓元兌美元一度升值○．七％、黃金上漲○．一八％，衡量美元對一籃子貨幣的美元指數則下跌○．三％至一○○．二六。

川普簽署限制移民的行政命令後，引起共和黨同黨黨員抗議，也引發美國各地抗議示威不斷。路透報導，由於川普充斥保護主義的聲明，以及缺乏細節的政策內容，投資人紛紛選擇避險，轉而投資黃金。

澳盛銀行高級商品策略師海尼斯（Daniel Hynes）表示，過去幾週，瀰漫來自美國和歐洲的不確定性，使得資金轉向避險資產，而川普限制移民的政策，又更進一步提高不確定性。他指出，由於亞洲許多地區正逢春節假期，整體需求減緩，也是投資人轉向黃金的原因之一。週一黃金現貨價格上漲○．一八％、至每英兩一一九三．三一美元，紐約黃金期貨價格盤中一度攀升○．三九％，來到每英兩一一九二．八美元。

由於風險情緒升高，美元兌主要貨幣走弱，日圓兌美元一度升值○．七％。在此之前，市場持續關注川普的經濟政策可能導致通膨升高，使聯準會升息腳步加快，但Tokyo Forex & Ueda Harlow外匯推廣部門主管坂井勇藏表示，現在投資人更關注川普帶來的負面影響。

川普移民政策帶來風險，加上美國石油產量上升，使得油價走跌。週一倫敦時間午盤，布蘭特原油近月期貨下跌一．三％、報每桶五十五﹒五二美元，西德州中級原油近月期貨跌一．一五％、報每桶五十三．一七美元。

台灣時間昨晚九點，黃金價格回落至每英兩一一九○．八美元；美元兌歐元、日圓分別貶值○﹒九六％及○﹒四二％，至一．○七二三美元兌一歐元及一一四．二七日圓兌一美元。