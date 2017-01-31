《打臉川普》星巴克︰五年內聘僱萬名難民

2017-01-31

〔編譯王惠慧／綜合報導〕不理美國總統川普的限制移民政策，星巴克、Google要對難民伸出援手。星巴克決定，在未來五年內，聘僱一萬名難民；Google則宣布，成立四百萬美元（約一．二六億台幣）基金援助難民團體。

谷歌捐400萬美元助難民

川普公布限制移民政策兩天後，星巴克執行長舒茲（Howard Schultz）（見圖，美聯社）週日表示，星巴克要在五年內，於全球七十五個國家聘僱一萬名難民，這項招聘難民員工的計畫，將會先在美國開始執行。

舒茲在致員工信表示，川普政策讓他感到「沉重」，強調公司將直接接觸受影響的員工，並盡一切所能提供協助。儘管川普放話制裁墨西哥，但舒茲在信中寫到，星巴克將幫助墨西哥客戶、合作夥伴及他們的家人，並指出貿易制裁、移民政策及稅賦將對他們造成的影響，可能讓他們對美國人失去信任，星巴克「在墨西哥投資將會持續下去」。

另外，Google也公開對難民展開援助，《今日美國》報導，Google已成立一項二百萬美元的救助基金，再加上員工捐款二百萬美元，共四百萬美元要捐助美國公民自由聯盟（ACLU）、移民法律資源中心（ILRC）、國際援救委員會（IRC）及聯合國難民署（UNHCR）等四個組織。

科技業群起譴責

Google執行長皮采（Sunder Pichai）在給員工的備忘錄中提起這項救助金，Google發言人週日稍晚證實這項消息。報導指出，Google高層也將有個別捐款。皮采對川普這項具爭議性的政策表達強烈反對，Google聯合創辦人布林（Sergey Brin）則參與在舊金山國際機場的抗議行動。

川普移民政策將嚴重干擾科技公司業務，這些公司高度仰賴出生在其他國家的移民員工。皮采日前表示，Google有一八七名員工受到影響；包括蘋果、微軟、Netflix、Uber、Airbnb和特斯拉高層等，都已公開譴責這項政策。