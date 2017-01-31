川普禁令衝擊 全球股市下挫

2017-01-31

〔編譯王惠慧／綜合報導〕受美國總統川普限制移民政策影響，週一除春節期間休市的股市以外，全球股市均下跌，日經指數下跌○．五一％，英國、法國、德國及澳洲股市跌幅約在○．七％至○．九％之間；美股昨晚開盤後，三大指數開低後跌幅持續擴大，道指跌破兩萬點關卡。

美股道瓊開盤摜破2萬點

週一美股開盤後，三大指數走低，顯示投資人對川普移民管制政策缺乏信心，道瓊工業指數下跌○．五％、報一九九九三．六點，那斯達克指數下跌○．八三％、報五六一三．五四點，史坦普五百指數下跌○．五四％、報二二八二．二點；衡量市場恐慌程度的芝加哥期權交易所VIX指數則攀升七．一五％。

歐洲股市方面，歐元區銀行股及大宗商品相關股票領跌，道瓊歐洲六百指數（Stoxx Europe 600）下跌○．六％；截至台灣時間昨晚十點半，德國股市DAX指數、法國CAC四十指數及英國FTSE一百指數分別下跌○．七六％、○．八四％、○．七八％。

日經指數下跌○．五一％

另外，亞洲、澳洲及紐西蘭股市均下跌，日經指數週一盤中曾一度下跌○．八％，最終收跌○．五一％、報一九三六八．八五點；上週漲幅達三％的印度孟買指數，週一也收跌○．○六％。

連續三個交易日上漲的澳洲ASX二百指數則下跌五二．四九點、報五六六一．五點，跌幅○．九％，為兩個月來最大跌幅；紐西蘭NZX五十指數下跌○．七％、收在七○八五．五六點，為一個月來最大跌幅。

彭博報導，投資人評估川普政策將對全球政治、經濟產生影響。加拿大皇家銀行駐倫敦全球外匯部門主管柯爾（Adam Cole）表示，「在川普總統簽署行政命令限制移民後，對保護主義的疑慮日益加深」；加拿大豐業銀行首席匯市策略師奧斯本（Shaun Osborne）也指出，全球風險情緒在週末已被聚焦在川普移民政策上，對美國政局的關注，將可能對目前的潛在交易產生限制。