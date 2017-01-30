福斯汽車在美召回數十萬輛奧迪車款

2017-01-30

福斯汽車因安全氣囊、冷卻幫浦缺陷可能導致過熱或起火，在美召回數十萬輛汽車、SUV，多數為旗下奧迪（Audi）車款。

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）公告，34.2萬輛奧迪2013年至2017年出產的奧迪A5、A5 Cabriolet的冷卻幫浦可能遭異物堵塞，造成過熱；另外，23.4萬輛2011-2017年間出廠的奧迪Q5車款，其天窗排水系統缺陷可能影響安全氣囊使用並造成司機與乘客的危險，福斯將召回修復上述車款瑕疵或更換氣囊等配件。圖為奧迪Q5車款。（圖︰歐新社，文︰編譯王惠慧）