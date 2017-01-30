| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

福斯汽車在美召回數十萬輛奧迪車款

2017-01-30

福斯汽車因安全氣囊、冷卻幫浦缺陷可能導致過熱或起火，在美召回數十萬輛汽車、SUV，多數為旗下奧迪（Audi）車款。

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）公告，34.2萬輛奧迪2013年至2017年出產的奧迪A5、A5 Cabriolet的冷卻幫浦可能遭異物堵塞，造成過熱；另外，23.4萬輛2011-2017年間出廠的奧迪Q5車款，其天窗排水系統缺陷可能影響安全氣囊使用並造成司機與乘客的危險，福斯將召回修復上述車款瑕疵或更換氣囊等配件。圖為奧迪Q5車款。（圖︰歐新社，文︰編譯王惠慧）

廣告
  • 福斯汽車因安全氣囊、冷卻幫浦缺陷可能導致過熱或起火，在美召回數十萬輛汽車、SUV，多數為旗下奧迪（Audi）車款。 根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）公告，34.2萬輛奧迪2013年至2017年出產的奧迪A5、A5 Cabriolet的冷卻幫浦可能遭異物堵塞，造成過熱；另外，23.4萬輛2011-2017年間出廠的奧迪Q5車款，其天窗排水系統缺陷可能影響安全氣囊使用並造成司機與乘客的危險，福斯將召回修復上述車款瑕疵或更換氣囊等配件。圖為奧迪Q5車款。（圖︰歐新社，文︰編譯王惠慧）

    福斯汽車因安全氣囊、冷卻幫浦缺陷可能導致過熱或起火，在美召回數十萬輛汽車、SUV，多數為旗下奧迪（Audi）車款。 根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）公告，34.2萬輛奧迪2013年至2017年出產的奧迪A5、A5 Cabriolet的冷卻幫浦可能遭異物堵塞，造成過熱；另外，23.4萬輛2011-2017年間出廠的奧迪Q5車款，其天窗排水系統缺陷可能影響安全氣囊使用並造成司機與乘客的危險，福斯將召回修復上述車款瑕疵或更換氣囊等配件。圖為奧迪Q5車款。（圖︰歐新社，文︰編譯王惠慧）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：福斯汽車在美召回數十萬輛奧迪車款


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月30日‧星期一‧丁酉年正月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.